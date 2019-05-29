مرفق رابط استعلام نتائج التحصيلي 1440 ورقي الفترة الأولى مركز قياس نتائج التحصيل الدراسي برقم الهوية...

أعلن مركز قياس عن نتائج التحصيلي 1440 لطلاب الثانوية العامة عبر موقع المركز الوطني للقياس والتقويم حيث يمكنكم الآن الحصول على نتائج التحصيلي برقم الهوية 1440، والهدف من الاختبار التحصيلي هو قياس التحصيل الدراسي لطالب أو طالبة الثانوية العامة في عدد من المواد المحددة للصفوف الثلاثة من الثانوية العامة القسم العلمي، ونرفق لكم أدناه رابط الاستعلام عن نتائج التحصيلي ١٤٤٠ برقم الهوية.

وبعد انتهاء الطلاب من أداء اختبارات التحصيل الدراسي وانتهاء أيضاً عمليات الفحص والمراجعة لاختبارات قياس القدرات العامة، أصبح الجميع يترقب نتائج اختبار التحصيلي 1440 عبر موقع المركز الوطني للقياس والتقويم الذي سنرفق لكم الرابط الخاص به أسفل المقال.

نتائج التحصيلي 1440

أوضح مركز قياس منذ أيام قليلة موعد إعلان نتائج التحصيلي ١٤٤٠ ورقي حيث تم تحديد اليوم الأربعاء الرابع والعشرين من شهر رمضان المبارك، وهذا الموعد لا يختلف كثيراً عن موعد إعلان نتائج اختبار التحصيلي العام الماضي حيث كانت النتيجة معلنة في يوم الثالث والعشرين من شهر رمضان.

وهناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها للحصول والاستعلام عن نتائج اختبار التحصيلي 1440 عبر موقع المركز الوطني للقياس والتقويم والتي تتمثل في التالي:

يجب الدخول على موقع نتائج تحصيلي 1440 المركز الوطني للقياس والتقويم

تحديد اسم الاختبار القدرات أو نتائج التحصيلي

كتابة رقم المشترك أو رقم السجل المدني

كتابة رمز التحقق

الضغط على أيقونة البحث

وخصص المركز الوطني للقياس والتقويم رقم من أجل التواصل بين الطلاب وبين إدارة الموقع للاستفسار 920033555، والجدير بالذكر أن موقع المركز الوطني للقياس والتقويم يشهد إقبال كبير من الطلاب لمعرفة نتائج التحصيلي 1440 ورقي برقم الهوية.