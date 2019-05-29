، النصر يضرب موعدًا مع الوحدة الإماراتي في ثمن نهائي آسيا ،

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خيم التعادل السلبي على نتيجة اللقاء المؤجل الذي جمع بين النصر السعودي ونظيره ذوب آهان الإيراني الذي حافظ على صدارة المجموعة، وذلك في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب نادي العربي في الدوحة في المباراة المؤجلة ضمن الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا 2019.
عزز فريق ذوب آهان صدارته لترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة في المقابل رفع النصر رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني.
دخل النصر اللقاء بتشكيلة جلها من لاعبي الصف الثاني (البدلاء) على اعتبار أن الفريق ضمن بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من البطولة.
بدأت المباراة بتحفظ شديد من كلا الفريقين، حيث جاء الشوط الأول متوسط المستوى وتقاسم الفريقان السيطرة على مجريات اللعب، وهو الأمر الذي أدى إلى انحصار اللعب في وسط الملعب واختفاء الهجمات الخطيرة على المرميين.
في الشوط الثاني كان الوضع أقل هدوءًا بين الفريقين، حيث اقتصرت معظم دقائقه على محاولات لا تذكر وتناوب الفريقان السيطرة على الكرة في منتصف الميدان.
لاحت أخطر فرصة حقيقية للنصر عند الدقيقة 62 بعد أن وصلت كرة مرتدة من الدفاع الإيراني إلى فهد الجميعة المتمركز على حافة منطقة الجزاء الذي بدوره قدم فاصلاً مهاريًا قبل أن يطلق قذيفة صاروخية كان لها الحارس الإيراني بالمرصاد.
وفي ضوء نتيجة المباراة سيقابل ذوب آهان الإيراني نادي الاتحاد السعودي في دور ثمن النهائي بينما ضرب النصر موعدًا مع الوحدة الإماراتي في الدور ذاته.
النصر يضرب موعدًا مع الوحدة الإماراتي في ثمن نهائي آسيامحمود الحمد الخليج 365 2019-05-29
خيم التعادل السلبي على نتيجة اللقاء المؤجل الذي جمع بين النصر السعودي ونظيره ذوب آهان الإيراني الذي حافظ على صدارة المجموعة، وذلك في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب نادي العربي في الدوحة في المباراة المؤجلة ضمن الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا 2019.
عزز فريق ذوب آهان صدارته لترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة في المقابل رفع النصر رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني.
دخل النصر اللقاء بتشكيلة جلها من لاعبي الصف الثاني (البدلاء) على اعتبار أن الفريق ضمن بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من البطولة.
بدأت المباراة بتحفظ شديد من كلا الفريقين، حيث جاء الشوط الأول متوسط المستوى وتقاسم الفريقان السيطرة على مجريات اللعب، وهو الأمر الذي أدى إلى انحصار اللعب في وسط الملعب واختفاء الهجمات الخطيرة على المرميين.
في الشوط الثاني كان الوضع أقل هدوءًا بين الفريقين، حيث اقتصرت معظم دقائقه على محاولات لا تذكر وتناوب الفريقان السيطرة على الكرة في منتصف الميدان.
لاحت أخطر فرصة حقيقية للنصر عند الدقيقة 62 بعد أن وصلت كرة مرتدة من الدفاع الإيراني إلى فهد الجميعة المتمركز على حافة منطقة الجزاء الذي بدوره قدم فاصلاً مهاريًا قبل أن يطلق قذيفة صاروخية كان لها الحارس الإيراني بالمرصاد.
وفي ضوء نتيجة المباراة سيقابل ذوب آهان الإيراني نادي الاتحاد السعودي في دور ثمن النهائي بينما ضرب النصر موعدًا مع الوحدة الإماراتي في الدور ذاته.
29 مايو 2019 - 24 رمضان 1440
11:55 PM
بتعادله السلبي مع ذوب آهان الإيراني
خيم التعادل السلبي على نتيجة اللقاء المؤجل الذي جمع بين النصر السعودي ونظيره ذوب آهان الإيراني الذي حافظ على صدارة المجموعة، وذلك في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب نادي العربي في الدوحة في المباراة المؤجلة ضمن الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا 2019.
عزز فريق ذوب آهان صدارته لترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة في المقابل رفع النصر رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني.
دخل النصر اللقاء بتشكيلة جلها من لاعبي الصف الثاني (البدلاء) على اعتبار أن الفريق ضمن بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من البطولة.
بدأت المباراة بتحفظ شديد من كلا الفريقين، حيث جاء الشوط الأول متوسط المستوى وتقاسم الفريقان السيطرة على مجريات اللعب، وهو الأمر الذي أدى إلى انحصار اللعب في وسط الملعب واختفاء الهجمات الخطيرة على المرميين.
في الشوط الثاني كان الوضع أقل هدوءًا بين الفريقين، حيث اقتصرت معظم دقائقه على محاولات لا تذكر وتناوب الفريقان السيطرة على الكرة في منتصف الميدان.
لاحت أخطر فرصة حقيقية للنصر عند الدقيقة 62 بعد أن وصلت كرة مرتدة من الدفاع الإيراني إلى فهد الجميعة المتمركز على حافة منطقة الجزاء الذي بدوره قدم فاصلاً مهاريًا قبل أن يطلق قذيفة صاروخية كان لها الحارس الإيراني بالمرصاد.
وفي ضوء نتيجة المباراة سيقابل ذوب آهان الإيراني نادي الاتحاد السعودي في دور ثمن النهائي بينما ضرب النصر موعدًا مع الوحدة الإماراتي في الدور ذاته.
، النصر يضرب موعدًا مع الوحدة الإماراتي في ثمن نهائي آسيا ،
المصدر : الخليج 365
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