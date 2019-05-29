، رئيس الوزراء اللبناني يصل جدة للمشاركة في القمتَيْن العربية والإسلامية ،

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محمد بن مسعود - الدمام - وصل سعد الحريري، دولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني، إلى جدة مساء اليوم للمشاركة في القمة العربية الاستثنائية، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي، اللتين ستُعقدان بمكة المكرمة.
وكان في استقبال رئيس الوزراء اللبناني بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي للشؤون السياسية عبدالله عبدالرحمن عالم، وأمين محافظة جدة صالح التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، وسفير السعودية لدى لبنان رئيس بعثة الشرف وليد بخاري، وسفير لبنان لدى السعودية فوزي كبارة، والمدير العام لمكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.
رئيس الوزراء اللبناني يصل جدة للمشاركة في القمتَيْن العربية والإسلاميةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-29
وصل سعد الحريري، دولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني، إلى جدة مساء اليوم للمشاركة في القمة العربية الاستثنائية، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي، اللتين ستُعقدان بمكة المكرمة.
وكان في استقبال رئيس الوزراء اللبناني بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي للشؤون السياسية عبدالله عبدالرحمن عالم، وأمين محافظة جدة صالح التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، وسفير السعودية لدى لبنان رئيس بعثة الشرف وليد بخاري، وسفير لبنان لدى السعودية فوزي كبارة، والمدير العام لمكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.
29 مايو 2019 - 24 رمضان 1440
11:21 PM
وصل سعد الحريري، دولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني، إلى جدة مساء اليوم للمشاركة في القمة العربية الاستثنائية، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي، اللتين ستُعقدان بمكة المكرمة.
وكان في استقبال رئيس الوزراء اللبناني بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي للشؤون السياسية عبدالله عبدالرحمن عالم، وأمين محافظة جدة صالح التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، وسفير السعودية لدى لبنان رئيس بعثة الشرف وليد بخاري، وسفير لبنان لدى السعودية فوزي كبارة، والمدير العام لمكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.
، رئيس الوزراء اللبناني يصل جدة للمشاركة في القمتَيْن العربية والإسلامية ،
المصدر : الخليج 365
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