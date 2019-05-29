محمد بن مسعود - الدمام - استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف بقصر المؤتمرات بجدة اليوم، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة. وزير الخارجية يستقبل نظيره المغربي ويبحثان جدول أعمال القمة الإسلامية وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-29 استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف بقصر المؤتمرات بجدة اليوم، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة. Advertisements 29 مايو 2019 - 24 رمضان 1440 11:20 PM استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف بقصر المؤتمرات بجدة اليوم، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة. ، وزير الخارجية يستقبل نظيره المغربي ويبحثان جدول أعمال القمة الإسلامية ،

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