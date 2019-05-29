محمد بن مسعود - الدمام - أغلقت موقعَيْن بالشميسي يُستخدمان للتخزين وسط بيئة غير صحية أتلفت أمانة منطقة الرياض كمية كبيرة من الكبدة مجهولة المصدر، تم تخزينها في سكن عمالة بحي الشميسي. وتفصيلاً، أكدت أمانة الرياض أن إدارة صحة البيئة وإدارة النظافة، بمشاركة وزارة التجارة والعمل والجهات الأمنية، أغلقت موقعين لسكن العمالة في حي الشميسي، يُستخدمان لتخزين الكبدة وسط بيئة غير صحية، إضافة إلى إغلاق المحل التابع لهما، وتم إتلاف ٩٣٠ كجم مجهولة المصدر. شاهد.. أمانة الرياض تتلف 930 كجم "كبدة" مجهولة المصدر بسكن عمالة مسلّم الهواملة الخليج 365 2019-05-29 أتلفت أمانة منطقة الرياض كمية كبيرة من الكبدة مجهولة المصدر، تم تخزينها في سكن عمالة بحي الشميسي. Advertisements وتفصيلاً، أكدت أمانة الرياض أن إدارة صحة البيئة وإدارة النظافة، بمشاركة وزارة التجارة والعمل والجهات الأمنية، أغلقت موقعين لسكن العمالة في حي الشميسي، يُستخدمان لتخزين الكبدة وسط بيئة غير صحية، إضافة إلى إغلاق المحل التابع لهما، وتم إتلاف ٩٣٠ كجم مجهولة المصدر. 29 مايو 2019 - 24 رمضان 1440 11:18 PM أغلقت موقعَيْن بالشميسي يُستخدمان للتخزين وسط بيئة غير صحية أغلقت موقعَيْن بالشميسي يُستخدمان للتخزين وسط بيئة غير صحية أتلفت أمانة منطقة الرياض كمية كبيرة من الكبدة مجهولة المصدر، تم تخزينها في سكن عمالة بحي الشميسي. وتفصيلاً، أكدت أمانة الرياض أن إدارة صحة البيئة وإدارة النظافة، بمشاركة وزارة التجارة والعمل والجهات الأمنية، أغلقت موقعين لسكن العمالة في حي الشميسي، يُستخدمان لتخزين الكبدة وسط بيئة غير صحية، إضافة إلى إغلاق المحل التابع لهما، وتم إتلاف ٩٣٠ كجم مجهولة المصدر. ، شاهد.. أمانة الرياض تتلف 930 كجم "كبدة" مجهولة المصدر بسكن عمالة ،

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