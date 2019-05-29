محمد بن مسعود - الدمام - أعلن نادي ضمك تعاقده مع البرازيلي "جورجي فيليبي" وذلك ليمثل الفريق الأول لكرة القدم. ويلعب "جورجي" في مركز قلب الدفاع، ويبلغ من العمر 31 عامًا. وسبق لجورجي أن مثل أندية في البرازيل والبرتغال وحقق لقب كأس البرتغال الموسم الماضي. وكان ضمك قد تعاقد أمس مع الحارس الجزائري رحماني شمس الدين. "ضمك" يتعاقد مع المدافع البرازيلي "جورجي فيليبي" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-29 أعلن نادي ضمك تعاقده مع البرازيلي "جورجي فيليبي" وذلك ليمثل الفريق الأول لكرة القدم. ويلعب "جورجي" في مركز قلب الدفاع، ويبلغ من العمر 31 عامًا. وسبق لجورجي أن مثل أندية في البرازيل والبرتغال وحقق لقب كأس البرتغال الموسم الماضي. Advertisements وكان ضمك قد تعاقد أمس مع الحارس الجزائري رحماني شمس الدين. 29 مايو 2019 - 24 رمضان 1440 11:19 PM أعلن نادي ضمك تعاقده مع البرازيلي "جورجي فيليبي" وذلك ليمثل الفريق الأول لكرة القدم. ويلعب "جورجي" في مركز قلب الدفاع، ويبلغ من العمر 31 عامًا. وسبق لجورجي أن مثل أندية في البرازيل والبرتغال وحقق لقب كأس البرتغال الموسم الماضي. وكان ضمك قد تعاقد أمس مع الحارس الجزائري رحماني شمس الدين. ، "ضمك" يتعاقد مع المدافع البرازيلي "جورجي فيليبي" ،

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