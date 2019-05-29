النائب العام يكلف فروع النيابة ودوائر التحقيق بالعمل خلال عطلة العيد

أصدر النائب العام الشيخ سعود المعجب قراراً بتكليف فروع النيابة العامة ودوائر التحقيق وإدارات المقرّ الرئيس للنيابة بالعمل خلال عطلة عيد الفطر المبارك. وشدد النائب العام على إعطاء القضايا التي لها صفة الاستعجال أولوية قصوى خلال إجازة العيد. وبلغ عدد الموظفين المكلفين بالعمل خلال عطلة العيد أكثر من 1000 موظف في 13 فرعاً و103 دوائر تحقيق.

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