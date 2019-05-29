قطر تعلن موقفها من حضور القمة الخليجية في السعودية

أعلنت دولة قطر، يوم الأربعاء، عن موقفها من حضور القمة الخليجية، التي دعت لها المملكة العربية السعودية، حول التوترات الإقليمية المتصاعدة خلال الفترة الماضية.

ووفق قناة الجزيرة، فإن عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس الوزراء القطري سيحضر القمة الخليجية السعودية، نهاية الأسبوع الجاري.

ونقلت الجزيرة عن مصدر رفيع المستوى قوله إن اللقاء المباشر بين الشيخ عبد الله وكبار المسؤولين من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ودول أخرى سيعقد في الاجتماع الذي يبدأ يوم الخميس.

وتستضيف مكة المكرمة القمة الإسلامية في دورتها العادية يوم الجمعة 31 مايو/ أيار، بينما دعا الملك سلمان لقمتين طارئتين (عربية وخليجية)، يوم الخميس 30 مايو، لبحث التطورات التي تشهدها المنطقة.

وفي 19 مايو/ أيار، دعا الملك سلمان قادة مجلس التعاون لدول الخليج والدول العربية، من أجل عقد قمة خليجية وعربية طارئتين يوم الخميس 30 مايو/ أيار، وذلك من أجل التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، في ظل الاعتداءات الأخيرة على المملكة والإمارات.