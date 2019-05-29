«الهلال الأحمر» يحذّر من موجة غبار بجدة

طالبت الإدارة العامة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة، مستخدمي الطرق، بأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، وذلك بسبب تدني الرؤية؛ نتيجة موجة الغبار التي تشهدها المحافظة.

ودعا المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد، جميع المواطنين والمقيمين، خاصة من لديهم أمراض تنفسية، بعدم مغادرة منازلهم والتعرض للغبار والأتربة.

وأهاب بالمواطنين والمقيمين إلى المبادرة وإبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم (997) عند حدوث أي عارض صحي لا قدر الله.

وحث المتحدث باسم الهلال الأحمر بجدة، جميع المواطنين على التعاون مع المسعفين، وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ، وعدم التجمهر عند الحوادث؛ حتى لا تتم إعاقتهم عند تقديم الخدمة الطبية الإسعافية، والقيام بواجبهم الإنساني.

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وداهمت موجة من الغبار الكثيف مدينة جدة؛ ما تسبّب في تدني مستوى الرؤية الأفقية.

وكان النظام الآلي للإنذار المبكر، قد حذّر من أتربة مثارة وأمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة؛ حتى منتصف الليل تقريبًا.

وقال الإنذار المبكر، إن البلاغ يشمل أضم- الجموم- الطائف- العاصمة المقدسة- العرضيات- الكامل- المويه- تربة- جدة- خليص- رنية- وميسان.