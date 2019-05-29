السديس: الطفرة النوعية في الاقتصاد السعودي ثمار خطط منهجية مدروسة بحكمة وروية

أشاد الرئيس العامّ لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بتحقيق المملكة العربية السعودية المرتبة 26 بين الدول الأكثر تنافسية.

جاء ذلك في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2019IMD، الصادر من مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، والذي تضمّن حصول السعودية على المرتبة 26 مُتقدّمةً بـ13 مرتبة عن العام الماضي، كما تبوأت المملكة المرتبة 7 من بين مجموعة دول العشرين G20 متفوقة على اقتصادات متقدمة في العالم.

وذكر السديس، أن السعودية تشهد طفرة نوعية في الاقتصاد السعودي، وفق خطط منهجية مدروسة بحكمة وروية، متسارعة الخطى نحو رؤيتها المباركة 2030، مؤكدًا أن المملكة تفوقت على كثير من الدول في المنطقة.

وأضاف السديس أنه وسط هذا التطور المهم، تحقق بلاد الحرمين مزيدًا من الإنجازات على صعيد التحول الاقتصادي الذي يستهدف أساسًا بناء اقتصاد جديد يتناسب مع مكانة ونفوذ ووزن بلادنا المباركة على الساحتين الإقليمية والعالمية، داعيًا الله بمزيد من العون والتوفيق والسداد لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم نعمة الأمن والأمان على بلاد الحرمين الشريفين وأن يجعلها شامخة أبية إلى يوم الدين.