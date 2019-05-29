«عمل الرياض» يضبط 380 مخالفة في العاصمة ومحافظاتها خلال أسبوعين

ضبطت مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، 380 مخالفة خلال أسبوعين، على عدد من المنشآت التجارية.

جاء ذلك، خلال حملات تفتيشية مفاجئة نفذتها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في العاصمة ومحافظات «الخرج، الأفلاج، وادي الدواسر، الزلفي، الغاط، المجمعة، شقراء، المزاحمية، الدوادمي، السليل، عفيف، القويعية، حوطة بني تميم، سدير» على المنشآت التجارية؛ بمختلف أنشطتها للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقراراتها.

وأشار مدير عام مكتب العمل بمنطقة الرياض عبدالكريم عسيري، إلى استمرار الحملات التفتيشية في العاصمة وكل محافظات المنطقة وشمولها لجميع الأنشطة التجارية، بالتعاون مع الجهات الشريكة لضبط سوق العمل، وتحسين بيئتها وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام السعوديين والسعوديات، مشيرًا إلى عدم التهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المُنشآت المخالفة، موضحًا أن هذه الحملات شملت 7229 مُنشأة تجارية.

وأضاف عسيري، أن الحملات التفتيشية مستمرة خلال أيام إجازة عيد الفطر، وتهدف إلى متابعة سوق العمل وضبط المخالفات، داعيًا الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات، من خلال تطبيق «معًا للرصد».