أمير جازان يوجه باستمرار العمل أثناء إجازة عيد الفطر المبارك

أصدر أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، توجيهاته لمحافظي المحافظات ورؤساء المراكز والإدارات والأقسام المختصة بديوان الإمارة بالمرابطة طيلة إجازة عيد الفطر المبارك، والتي تبدأ يوم الخميس الموافق 25/9/1440هــ إلى نهاية يوم السبت الموافق 5/10/1440 هــ؛ لاستقبال المواطنين والمقيمين والنظر في طلباتهم، وإنجاز القضايا والمعاملات أولًا بأول.

وبحسب المتحدث الرسمي للإمارة علي بن موسى زعلة، فقد أكد أمير المنطقة على الجهات الحكومية ذات العلاقة بتوفير الإمكانيات والخدمات اللازمة لأبناء المنطقة وزوارها وتهيئة وتأهيل المواقع السياحية والشواطئ والمنتزهات العامة لإتاحة الفرصة لمرتاديها للتمتع بفرحة وبهجة فعاليات العيد السعيد.

وأضاف المتحدث الرسمي بأن أمير المنطقة سيكون متواجدًا على رأس العمل خلال فترة إجازة العيد للإشراف على أعمال المرابطة ومتابعة تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين.