%80 من العقوبات على المنشآت الصناعية غير مسددة

كشفت إحصائية صادرة عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن إجمالي عدد المخالفات البيئية المسجلة إلكترونيا خلال العام الماضي 2018 بلغ نحو 5136 مخالفة، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 13.2 % مقارنة بعام 2017 الذي شهد 4538 مخالفة.

وبلغت القرارات المعتمدة 2982 عقوبة بقيمة 31 مليونا و916 ألفا، وكان 2395 من العقوبات المعتمدة غير مسددة بنسبة 80.3 %، والمسددة بلغت 587 بنسبة 19.7 %، وذلك خلال 7529 زيارة تفتيشية للمنشآت الصناعية للتأكد من تطبيقها المقاييس والمعايير البيئية الواردة في النظام العام للبيئة ولوائحه التنفيذية.

الأكثر مخالفة

أظهرت الإحصائية أن المنطقة الشرقية تصدرت المناطق في عدد المخالفات المسجلة العام الماضي بـ1689 مخالفة ما يعادل نسبة 32.9 %، تلتها منطقة الرياض بـ1488 مخالفة بنسبة 29 %، وجاءت مكة المكرمة ثالثا بـ741 مخالفة بنسبة 14.4 %.

نشاط بدون ترخيص

بحسب الإحصائية، بلغت مخالفات مزاولة نشاط بدون ترخيص بيئي 1674 مخالفة، و253 مخالفة لعدم توفر خزان حماية أسفل خزان الوقود، و215 مخالفة لعدم وجود سجلات بيئية، أما مخالفات التخلص من النفايات الخطرة والسامة عن طريق جهة غير مؤهلة بلغت 214 مخالفة، واستحوذ عدم وجود خطة طوارئ على 190 مخالفة، و177 مخالفة لبيئة العمل، و159 مخالفة لتخزين المواد بطريقة غير مطابقة، و139 مخالفة تلوث الهواء، و227 تلوثا بالمواد الخطرة، و1888 مخالفة أخرى.