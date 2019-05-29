الخطوط السعودية تطلق 7 طائرات مجهزة بتقنيات متقدمة

تفقد المدير العام للخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، أمس، الطائرة الأخيرة من 7 طائرات تم تحديثها وتجهيزها بالتقنية المتقدمة في مقر الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطائرات «ساعي» المملوكة بالكامل للخطوط السعودية، بحضور عدد من المهتمين بصناعة النقل الجوي ووسائل الإعلام.

تحديث المقصورة

طورت «السعودية» إستراتيجيتها على هذه الطائرات لتحسين تجربة الضيوف عبر تحديث مقصورة الطائرة بمقاعد جديدة لدرجة الأعمال تنفرد بمقدار 180 درجة، وشاشات ترفيه جوي بحجم 16 إنش، مع توفير أقصى درجات الراحة والاحتياجات الخاصة بالمقعد، كمساحات تخزين الأمتعة المصاحبة، ومنافذ للطاقة لشحن الأجهزة الشخصية.

وتتكون مقصورة درجة الأعمال من 20 مقعدا حديثا ينبسط انبساطا كاملا «أو يتحول إلى سرير»، فيما تم تحديث مقاعد درجة الضيافة التي تشمل 90 مقعدا، وزيادة المساحات بين المقاعد وتزويدها بشاشات ترفيه ومخازن مناسبة للأمتعة.

ترددات الأقمار الصناعية

تمكّن تقنية ترددات الأقمار الصناعية KU/KA الخطوط السعودية من توفير أفضل تقنية فضائية خارج الولايات المتحدة الأميركية عن طريق مزود الخدمة شركة «تقنية الفضائية»، وهي إحدى شركات الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني «تقنية» المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وبالتعاون مع شريكها التقني مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ضيوف «السعودية» من الاتصال الهاتفي بتقنية الجيل الثالث للهواتف المتحركة، والاستمتاع بخدمات إنترنت عالي السرعة تصل إلى أكثر من 50 ميجابايت في الثانية، ويمكّنهم من مشاهدة التلفزيون الفضائي على الهواء مباشرة كخيار ترفيهي جديد.

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معيار تنافسي

قال المدير العام للخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح الجاسر، إن «خدمات الاتصالات والإنترنت والترفيه أصبحت من أهم المنتجات والخدمات على متن الطائرات، وأصبحت معيارا تنافسيا بين شركات الطيران، وعملت الخطوط السعودية منذ إطلاق برنامجها الطموح للتحول من أجل تطوير خدماتها ومنتجاتها على متن أسطولها الحديث، وفي هذا الإطار تم عقد اتفاقية شراكة مع شركة تقنية الفضائية لتزويد طائرات «السعودية» بتقنيات الاتصالات الفضائية الحديثة».

وأوضح الجاسر أن «هذه الشراكة أثمرت عن توفير أحدث تقنيات الاتصالات الفضائية والإنترنت عالي السرعات والبث التلفزيوني على طائرات «السعودية»، ومنها هذه الطائرات التي تم تحديث وتطوير مقصورة الضيوف بالكامل والمخصصة للتشغيل إلى بعض الوجهات الأوروبية، منها جنيف، وفرانكفورت، وميونيخ، وروما، وميلان، وفيينا، وأثينا».

100 مليون ريال

أبان الجاسر، أن «تكاليف هذا المشروع بلغت ما يقارب 100 مليون ريال، وسيتم إخراج 6 طائرات من طراز 777 وهي المتبقية بعد نهاية موسم الحج للعام الحالي»، مشيرا إلى أن متوسط عمر أسطول الخطوط السعودية سيصبح أقل من 4 سنوات.