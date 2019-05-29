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أسراب الجراد تجتاح مرات

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اجتاحت أسراب من الجراد مزارع غرب وجنوب محافظة مرات الواقعة غرب الرياض، وانتشرت بمزارع تابعة لمركز أثيثية والطويلة على مساحات واسعة وفي الأحياء والميادين العامة، فيما اعترف مكتب البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة بأن المكافحة غير مجدية، ولا تغطي أماكن انتشار الجراد لنقص الآليات والمبيدات.

وأبدى عدد من المزارعين مخاوفهم من الجراد، كونه بات يهدد بإتلاف المحاصيل الزراعية بسبب كثافة أعداده، مطالبين مكتب البيئة بمحافظة مرات بمكافحة الجراد والمحافظة على المحاصيل الزراعية من التلف، منتقدين غياب دور المكافحة وانعدام تواجدهم.

وأوضح مدير مكتب البيئة والمياه والزراعة بمحافظة مرات مشعل الدريفيس لـ«دوت الخليج»، أن «الفرع متوقف عن مكافحة الجراد لعدم توفر المبيد، وقد علمنا أن إدارة الزراعة بمنطقة الرياض ستقوم بتزويد الفرع بالمبيد الخاص بالمكافحة خلال الأيام القادمة»، مضيفا أن الفرع يفتقد لأجهزة «مواطير الرش الرذاذي».

وأكد أن المناطق المحيطة بالمحافظة موبوءة، ولا يتوفر فيها سوى «ماطور» واحد ولا يفي بالغرض.


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