السعودية اليوم / محافظ صامطة تستعد لاستقبال عيد الفطر المبارك



صامطة 24 رمضان 1440 هـ الموافق 29 مايو 2019 م واس

أكملت لجنة الاحتفالات بمحافظة صامطة استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك من خلال تهيئة وتجهيز العديد من المواقع في المحافظة والمراكز والقرى التابعة للمحافظة ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة.

وناقش محافظ صامطة أحمد عبدالله زعلة في مكتبه بمقر المحافظة مع لجنة الاحتفالات حزمة الفعاليات المتنوعة التي سيتم تقديمها للأهالي خلال أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام .

وأوضح رئيس اللجنة المنظمة المهندس هادي علي دغريري أن أيام العيد ستشهد فعاليات متنوعة، وألواناً شعبية، وبرامج ترفيهية، ومعرضاً للجهات الحكومية والخيرية، إضافة إلى تخصيص ركن للأسر المنتجة.

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22:27ت م

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