

الرياض 24 رمضان 1440 هـ الموافق 29 مايو 2019 م واس

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عن تكليف المكاتب الرجالية والنسائية (الرئيسية) في مختلف مناطق المملكة، وذلك للعمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وإنهاء الحالات الطارئة التي تقتضي عدم تأجيلها كحالات الولادة والوفاة.

وحددت الأحوال المدنية أوقات العمل في الإجازة خلال شهر رمضان المبارك من الساعة الـ11 صباحًا وحتى الرابعة مساءً، على أن يكون العمل خلال أيام عيد الفطر المبارك من الساعة الـ10 صباحًا وحتى الساعة الرابعة مساءً في جميع المكاتب المحددة بمناطق المملكة (13) للرجال والنساء.

// انتهى //

22:09ت م

0202





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الأحوال المدنية: تكليف عدد من المكاتب بالعمل في إجازة عيد الفطر المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.