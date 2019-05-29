السعودية اليوم / وصول سفير جمهورية غويانا لدى الكويت إلى جدة



جدة 24 رمضان 1440 هـ الموافق 29 مايو 2019 م واس

وصل ممثل جمهورية غويانا التعاونية سفير جمهورية غويانا لدى الكويت السفير شمير الاي، إلى جدة اليوم ، وذلك لحضور القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد بمكة المكرمة.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي المستشار بوزارة الخارجية رئيس بعثة الشرف المرافق عامر علي الشهري، ومندوب عن المراسم الملكية.

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21:43ت م

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