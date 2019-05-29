السعودية اليوم / جامعة الأمير سطام بالخرج تحصل على الاعتماد الأكاديمي المؤسسي



السيح 24 رمضان 1440 هـ الموافق 29 مايو 2019 م واس

نالت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز في محافظة الخرج الاعتماد المؤسسي الكامل لمدة سبع سنوات قادمة ، من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي حيث يأتي الاعتماد كمحصلة لزيارات التقييم لفريق من الخبراء الدوليين المتخصصين في مجال الجودة والاعتماد الأكاديمي للجامعة وفروعها بعد استيفاءها لكافة المتطلبات.

وأوضح معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الحامد أن جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز وضعت نصب عينيها تحقيق أعلى معايير الجودة على المستويين المؤسسي والبرامجي ووضعت خارطة طريق شاملة لتحقيق هذا الهدف، فحصد 19 برنامجًا من برامج الجامعة على مجموعة من الاعتمادات الدولية ، فيما كانت الجامعة تستكمل متطلبات الاعتماد المؤسسي من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي.

وأكد الدكتور الحامد أن هذا الاعتماد يعكس مدى التطور الكبير الذي وصلت إليه الجامعة وفروعها بتحقيقها لأعلى معايير الجودة في جميع عملياتها الإدارية والأكاديمية ، التي تخدم منسوبي الجامعة من طلاب وطالبات وموظفين وأعضاء هيئة تدريس وكذلك الجهات الأخرى المستفيدة من كونها تطبق أعلى معايير الجودة مما ينعكس إيجاباً على مخرجاتها.

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20:48ت م

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