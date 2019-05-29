السعودية اليوم / وزير الإعلام يقيم مأدبة إفطار للإعلاميين المشاركين في تغطية القمم الثلاث بجدة التاريخية



جدة 24 رمضان 1440 هـ الموافق 29 مايو 2019 م واس

أقام معالي وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة اليوم، مأدبة إفطار رمضاني للإعلاميين من الدول الخليجية والعربية والإسلامية، الذين يمثلون وسائل الإعلام المختلفة المشاركين في تغطية أعمال القمم الثلاث الخليجية والعربية والإسلامية، في مقر بيت نصيف الأثري بمدينة جدة التاريخية.

وتبادل معالي وزير الإعلام مع الإعلاميين الأحاديث الودية حول أهمية الإعلام ورسالته المؤثرة في بناء المجتمع، إلى جانب دوره في تبادل المعلومات الموضوعية بين المجتمعات كافة بمختلف لغاتهم وأجناسهم على امتداد البعد الجغرافي الواسع، ونقلهم للأحداث بكل موضوعية.

حضر المأدبة معالي رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بجمهورية مصر العربية مكرم محمد أحمد، و معالي رئيس وكالة الأنباء

// انتهى //

20:47ت م

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جدة 24 رمضان 1440 هـ الموافق 29 مايو 2019 م واسأقام معالي وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة اليوم، مأدبة إفطار رمضاني للإعلاميين من الدول الخليجية والعربية والإسلامية، الذين يمثلون وسائل الإعلام المختلفة المشاركين في تغطية أعمال القمم الثلاث الخليجية والعربية والإسلامية، في مقر بيت نصيف الأثري بمدينة جدة التاريخية.وتبادل معالي وزير الإعلام مع الإعلاميين الأحاديث الودية حول أهمية الإعلام ورسالته المؤثرة في بناء المجتمع، إلى جانب دوره في تبادل المعلومات الموضوعية بين المجتمعات كافة بمختلف لغاتهم وأجناسهم على امتداد البعد الجغرافي الواسع، ونقلهم للأحداث بكل موضوعية.حضر المأدبة معالي رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بجمهورية مصر العربية مكرم محمد أحمد، و معالي رئيس وكالة الأنباء السعودية عبدالله بن فهد الحسين، وعدد من رؤساء تحرير الصحف المحلية، ووكالات الأنباء، وكتاب الرأي، والمفكرين، وممثلي وسائل الإعلام المحلية بشقيها التقليدي والإلكتروني.// انتهى //20:47ت م0190

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