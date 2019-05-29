السعودية اليوم / سمو نائب أمير حائل يشارك المسعفين في الهلال الأحمر السعودي وجبة الإفطار الرمضانية في الميدان



حائل 24 رمضان 1440 هـ الموافق 29 مايو 2019 م واس

شارك صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل بمركز إسعاف المنتزه اليوم، رجال الهلال الأحمر السعودي من مسعفين ومتطوعين وجبة الإفطار الرمضانية في الميدان، تقديراً لما يبذلونه من جهد على مدار الساعة لتقديم خدمات إسعافيه وطبية للمرضى والمصابين في الميدان وما قبل المستشفى.

وأعرب مدير عام فرع الهيئة العامة للهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل عبدالرحمن بن حمد اليحيا عن شكره للأمير فيصل بن فهد بن مقرن على دعمه المستمر لكافة العاملين في الميدان من رجال الهلال الأحمر وكذلك رجال الأمن والمتطوعين.

وأشار اليحيا أن العاملين بفرع الهيئة من أطباء ومسعفين وإداريين ومتقاعدين ومتطوعين سعدوا بتناول وجبة الإفطار مع سموه في الميدان.

ونوه بأهمية الأعمال التي يقوم بها المسعفين وفي أوقات متفرقة، مشيراً إلى أنها تعتبر من الأعمال الإنسانية الجليلة، مستشهداً بالآية الكريمة قال الله تعالى: (ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا).

واختتم اليحيا تصريحه بشكر أمير منطقة حائل وسمو نائبه على الدعم المستمر الذي مكّن فرع الهيئة من تطوير خدماته وتوسيع دائرتها، متمنياً لرجال الهلال الأحمر التوفيق والسلامة للجميع.

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20:44ت م

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