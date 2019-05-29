السعودية اليوم / أمانة الجوف تنفذ 121 جولة نسائية للرقابة على المتاجر منذ بداية رمضان



سكاكا 24 رمضان 1440 هـ الموافق 29 مايو 2019 م واس

تواصل أمانة منطقة الجوف جولاتها الرقابية من خلال فرقها النسائية على المشاغل ومحلات التجميل للتأكد من صلاحياتها وتطبيق الاشتراطات الصحية.

وأوضح أمين منطقة الجوف أن الزيارات النسائية للمحلات خلال العشرين يوماً من شهر رمضان المبارك بلغت 121 زيارة تم من خلالها مخالفة 24 محلاً وإنذار 17 محل ومصادرة 204 من المواد التجميلية لمخالفتها للاشتراطات الصحية، كما تم إغلاق 3 محلات.

وأكد المهندس الغامدي على استمرار هذه الجولات للتأكد من سلامة المواد وما تقدمه تلك المشاغل وتطبيق أقصى العقوبات على المخالفين، داعياً الجميع التعاون مع الأمانة والتبليغ في حال وجود شكاوي أو ملاحظات بالاتصال على مركز البلاغات على الرقم 940 على مدار الساعة.

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20:41ت م

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