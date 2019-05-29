السعودية اليوم / وصول وزير خارجية جمهورية توغو إلى جدة



جدة 24 رمضان 1440 هـ الموافق 29 مايو 2019 م واس

وصل معالي وزير خارجية جمهورية توغو كوملان إيدوروبرتي، إلى جدة اليوم، وذلك لحضور القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد بمكة المكرمة.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي المستشار بوزارة الخارجية رئيس بعثة الشرف وليد بن رضوان خان، ومندوب عن المراسم الملكية.

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20:25ت م

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