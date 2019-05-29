انت الان تتابع تفاصيل خبر احتجاجاً على حرب اليمن.. يافطات وأحذية أطفال في بروكسل والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 29 مايو 2019 09:51 مساءً - وضع ناشطون يافطات كبيرة أمام مقر المفوضية الأوروبية في العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الأربعاء، تطالب بوقف الحرب وحماية المدنيين في اليمن الذي يشهد أوضاعاً خطيرة منذ مارس 2015.

وعبر الناشطون عن احتجاجهم من خلال وضع العشرات من أحذية الأطفال، في إشارة إلى محاولات المدنيين الهرب من عمليات القصف والتدمير والاشتباكات التي طالت كل الأماكن في البلد المنكوب، وفقاً لقناة "يورونيوز".

وكان نشطاء حقوقيون يمنيون، أغلقوا الأحد الماضي، مدخل مقر سفارة الإمارات في العاصمة البلجيكية بروكسل بالسلاسل الحديدية؛ احتجاجاً على انتهاكاتها بحق المدنيين في اليمن ودول أخرى.

وبحسب موقع "إمارات ليكس" المعارض، وضع نشطاء بـ"الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات" لافتة كبيرة على مدخل مقر السفارة الإماراتية، كُتب عليها "مغلق بسبب جرائم الإمارات".

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كما قام النشطاء بطلاء الأرض المؤدية إلى مدخل السفارة بالدهان الأحمر، في إشارة إلى الدماء والجرائم، التي تتورط الإمارات في ارتكابها بحق المدنيين في اليمن ودول أخرى.

وردَّد النشطاء هتافات تندد بقتل الإمارات المدنيين خاصة الأطفال في اليمن، وطالبوا بوقف حربها الإجرامية على اليمنيين، خدمة لأطماعها في التوسع والنفوذ.

وتشهد اليمن وضعاً مأساوياً بسبب استمرار الحرب، حيث تقود السعودية منذ العام 2015 تحالفاً عسكرياً يضم الإمارات، لدعم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ضد جماعة الحوثي.

وأسفرت الحرب، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين لا سيما الأطفال، كما أدى النزاع الدامي، وفقاً لتقرير اليونسيف، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.