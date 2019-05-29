الآن نتائج قياس 1440 و رابط استخراج النتائج عبر موقع قياس القدرات qiyas sa واستخراجها برقم الهوية...

الآن نتائج قياس 1440 ظهرت رسميًا عبر موقع قياس القدرات qiyas sa ومتابعة مستمرة للنتائج والاستعلام عنها نقدمها لكم من خلال هذا التقرير، ومتابعة حصرية لأخبار النتائج ستجدونها خلال هذا التقرير، حيث قام موقع قياس القدرات qiyas sa في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن نتائج قياس 1440، حيث قام موقع قياس القدرات والتحصيلي بالإعلان عن نتائج قياس 1440 بصورة رسمية الآن.

وسنقوم من خلال هذا التقرير بتقديم رابط نتائج قياس 1440، بحيث يمكنكم استعلام النتائج الآن بعد أن تم الإعلان عنها عبر موقع قياس برقم الهوية فقط، ونتمنى لجميع الطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية دوام التوفيق والنجاح.

نتائج قياس 1440

ظهرت نتائج قياس 1440 لشهر مايو من العام 2019، هذا ويذكر أن اختبارات قياس كانت قد انتهت يوم 29 مايو وقد تم الإعلان الآن وبشكل رسمي عن نتائج الطلاب من المتقدمين والمتقدمات لآداء اختبارات قياس القدرات في مايو 2019، ويمكنكم الآن الدخول على رابط نتائج قياس والاستعلام عن نتائج المتقدمين برقم الهوية الوطنية فقط.

رابط استعلام نتائج قياس

يمكنكم الآن استعلام نتائج قياس القدرات عبر موقع قياس التحصيلي الرسمي برقم الهوية الوطنية للمتقدمين فقط من خلال الدخول على:

رابط نتائج قياس 1440 سنقوم بتقديمه لكم خلال هذا المقال، حيث سيقوم موقع قياس القدرات qiyas sa بالإعلان عن النتائج غدًا الخميس الموافق 3يناير 2019، 27 ربيع الآخر 1440، هذا وفقًا لما أعلنه موقع قياس القدرات عبر “تويتر” موقع التواصل الاجتماعي.

رابط استعلام نتائج كفايات المعلمين 1440

رابط استعلام نتائج كفايات المعلمين والمعلمات 1440 عبر موقع قياس القدرات برقم الهوية فقط، الآن نقدمه لكم، حيث يمكنكم من خلال الرابط التالي معرفة نتائج كفايات المعلمين والمعلمات 1440 في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد الإعلان عنها غدًا وفقًا لما تم نشره، ورابط النتائج:

اختبارات كفايات المعلمين والمعلمات 1440

تهدف اختبارات كفايات المعلمين والمعلمات 1440 والتي يتم إقامتها في المملكة العربية السعودية إلى الوصول بالمعلمين للحد الأدنى من المعايير المطلوبة والتي تؤهل العملية التعليمية لمواكبة التقدم وتحقيق الرقي، هذا بجانب تحقيق المطلوبة من المهارات والخصائص التي يجب أن تتوافر لدى المعلمين والمعلمات في المملكة العربية السعودية.

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المزيد من المعلومات حول نتائج كفايات المعلمين والمعلمات 1440 يمكنكم الإطلاع عليها من خلال الفيديو التالي:

متابعة أخبار نتائج كفايات المعلمين والمعلمات 1440

سيقوم مركز قياس القدرات غدًا بتفعيل رابط مباشر يمكن من خلاله استخراج نتائج كفايات المعلمين والمعلمات 1440 في المملكة العربية السعودية، حيث يمكنكم من خلال هذا الرابط الحصول على النتائج، ونتمنى للجميع من معلمي ومعلمات المملكة العربية السعودية دوام التوفيق والنجاح.

يقوم المصص الآلي بتصحيح الإجابات وذلك بعد الانتهاء من آداء الاختبارات، ومن ثم تخضع النتائج للتحليل، ويقوم مقر المركز القابع في الرياض بمراجعة واختبار المعلومات لدى المختبرين، حيث تخضع للتصحيح والتدقيق، هذا وسيتم الإعلان عن النتائج غدًا بعد أن استغرقت عملية التصحيح حوالي ثلاثة أسابيع بدأت منذ الانتهاء من آداء الاختبارات.

ويقوم هذا الاختبار لقياس الحد الأدنى لتواجد المعايير التي تحتاجها العملية التعليمية، لدى المتقدمين من المواطنين للعمل في همهنة التدريس، وتشمل تلك المعايير تغطية الجوانب الأساسية للمهنة، والتي تضم المهارات والعلوم المختلفة، هذا بجانب خضوع المتقدمين لعملية الانتقاء والمفاضلة والتي تقوم بها مجموعة من الجهات المختصة والتابعة لوزارة التربية والتعليم في الوزارة.

دقاسق قليلة ويقوم موقع قياس القدرات بالإفراج عن نتائج كفايات المعلمين والمعلمات 1440، حيث من المقرر أن يتم اليوم الخميس الموافق 27 ربيع آخر، 3 يناير 2019 الإعلان عن نتائج كفايات المعلمين والمعلمات، وذلك وفقًا لما تم الإعلان عنه من قبل الموقع الوطني لقياس القدرات، وللتواصل مع الموقع الوطني لقياس القدرات، فقد نشر الموقع الرقم الموحد وهو 920033555.

أعزائي معلمي ومعلمات المملكة العربية السعودية، يمكنكم الآن الدخول على رابط موقع قياس القدرات الوطني، واستخراج نتائج كفايات المعلمين والمعلمات 1440 برقم الهوية أو رقم الاشتراك، حيث تم الإعلان عن النتائج، ونتمنى لجميع المتقدمين دوام التوفيق والنجاح.

المزيد من المعلومات حول نتائج كفايات المعلمين والمعلمات 1440 يمكنكم معرفتها من خلال متابعة هذا التقرير، ويمكنكم كذلك ترك تعليق بالاستفسار الذي لديكم وسنقوم بالرد على استفساراتكم من خلال التحديثات الدورية.