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استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف بمكتبه في جدة اليوم، معالي وزير خارجية مملكة ماليزيا داتو سيف الدين عبدالله.
وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة في العديد من المجالات، بالإضافة إلى الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة.
حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل بن سراج مرداد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا محمود بن حسين قطان.
" العساف"يبحث مع وزير خارجية ماليزيا العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقينوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-29
استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف بمكتبه في جدة اليوم، معالي وزير خارجية مملكة ماليزيا داتو سيف الدين عبدالله.
وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة في العديد من المجالات، بالإضافة إلى الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة.
حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل بن سراج مرداد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا محمود بن حسين قطان.
29 مايو 2019 - 24 رمضان 1440
09:23 PM
استعرضا الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة
استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف بمكتبه في جدة اليوم، معالي وزير خارجية مملكة ماليزيا داتو سيف الدين عبدالله.
وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة في العديد من المجالات، بالإضافة إلى الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة.
حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل بن سراج مرداد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا محمود بن حسين قطان.
، " العساف"يبحث مع وزير خارجية ماليزيا العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ،
المصدر : الخليج 365
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