انت الان تتابع تفاصيل خبر قطر والعراق توقعان على اتفاقيات في مجالات عدة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 29 مايو 2019 08:51 مساءً - التقى أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، وبحثا تطورات الأحداث التي تشهدها المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أنه جرى خلال المباحثات استعراض العلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

وركزت المباحثات، بحسب الوكالة القطرية، على مجالات الاقتصاد والتجارة، والطاقة، والثقافة والتعليم والبحث العلمي.

كما جرى خلال المباحثات مناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية، وخاصة تطورات الأحداث التي تشهدها المنطقة.

أعقب الجلسة التوقيع على البرنامج التنفيذي الثاني لمذكرة التعاون الثقافي والعلمي والتربوي بين حكومة دولة قطر وحكومة العراق في مجال التعليم العالي والبحث العلمي لعدة أعوام دراسية.

Advertisements

وفي وقت سابق، قال الديوان الأميري القطري في بيانه: إن "أمير البلاد سيستقبل بالديوان الأميري رئيس مجلس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، بزيارة رسمية يجريها الأخير من أجل بحث العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها".

وتشهد العلاقات القطرية العراقية زخماً واسعاً في ظل انفتاح بغداد الملحوظ على محيطها العربي، لا سيما بعد انتصارها على تنظيم "داعش"، واستعادة السيطرة على كامل أراضي البلاد.

في يناير الماضي، أجرى الرئيس العراقي، برهم صالح، زيارة للعاصمة القطرية الدوحة استكمالاً لنتائج اجتماعات اللجنة القطرية العراقية المشتركة التي عقدت مؤخراً، ونظرت في عدد من فرص الارتقاء بعلاقات البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، أهمها مجالات الأمن والاقتصاد والاستثمار والطاقة والنفط.

وكان مصدر في رئاسة الوزراء قد أكد، الثلاثاء، أن رئيس مجلس الوزراء، عبد المهدي، سيزور قطر كثالث دولة خليجية بعد السعودية والكويت.