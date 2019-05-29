السعودية | تنبيه بهطول أمطار رعدية على الطائف

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن تنبيه بهطول أمطار رعدية على الطائف والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 8:08 مساءً, 29 مايو 2019 م
المناطق- الرياض
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا بفرصة هطول أمطار رعدية، تصحب بتدني للرؤية الأفقية ونشاط للرياح السطحية، على محافظتي الطائف ، وميسان ، والهدا والشفا وبني سعد ، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.
ودعت إدارة الدفاع المدني من جهتها بالمنطقة المواطنين والمقيمين والزوار إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، مؤكدةً ضرورة اتباع تعليمات وإرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات المناخية، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني ( www.998.gov.sa) ، أو عبر بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.
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