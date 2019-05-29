شكرا لقرائتكم جوازات الباحة تواصل أعمالها أثناء إجازة عيد الفطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-05-29 جوازات الباحة تواصل أعمالها أثناء إجازة عيد الفطر متابعات الخليج 365 - واس تواصل إدارة جوازات منطقة الباحة، والإدارات التابعة لها بمحافظات المنطقة العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك، لتقديم الخدمات للمراجعين.

وبين مدير جوازات منطقة الباحة العقيد منصور بن أحمد الغامدي أن الإدارة تقوم باستقبال وإنهاء إجراءات الحالات الطارئة والضرورية التي تعذر تنفيذها عبر خدمات الجوازات الإلكترونية، داعياً المواطنين والمقيمين الاستفادة من خدمات الجوازات الإلكترونية “ابشر، مقيم” التي يمكن عن طريقها تنفيذ معظم الخدمات دون الحاجة لمراجعة الجوازات.









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