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2019-05-29 أمطار رعدية وتدني الرؤية على الطائف وميسان حتى العاشرة مساءً متابعات الخليج 365 - واس أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا بفرصة هطول أمطار رعدية، تصحب بتدني للرؤية الأفقية ونشاط للرياح السطحية، على محافظتي الطائف ، وميسان ، والهدا والشفا وبني سعد ، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.

ودعت إدارة الدفاع المدني من جهتها بالمنطقة المواطنين والمقيمين والزوار إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، مؤكدةً ضرورة اتباع تعليمات وإرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات المناخية، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني ( هنا) ، أو عبر بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.









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