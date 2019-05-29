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65 سيدة في اختتام الملتقى الرمضاني بخالدية الأفلاج
متابعات الخليج 365 -الرياض
اختتمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالخالدية ملتقاها الرمضاني للمرأة والطفل الذي استمر لمدة ثلاث أيام بحضور ٦٥ سيدة وفتاة.
وقد شهد الملتقى العديد من الفعاليات التوعوية والتثقيفية إضافة إلى الجانب الترفيهي وقد استهدف جميع الفئات بمراحلهم العمرية وكان من أبرز ما قدم فيه لقاء مع شيخه الدرع، تكلمت فيه عن فضائل شهر رمضان وعن العفو ومكانته وضرورته في الحفاظ على وحدة المجتمع.
كما تم تقديم دورة فن الإتكيت التي من خلالها تم التعرف على مفهوم الإتكيت وفنون تقديم المائدة قدمتها المدربة امل الشبر وبرنامج صحي بالشراكة مع المركز الصحي عن ارتفاع ضغط الدم أعراضه ومسبباته تضمن قياس للوزن والضغط والسكر وبرنامج سحابة خير لفريق روائع التطوعي أوضح فيه مفهوم التطوع وأهميته وعرض عدد من النماذج التطوعية وتم خلاله إطلاق مبادرة سحابة خير لإفطار صائم حيث تم تجهيز ١٠٠ سلة.
إضافة إلى برنامج فوانيس بفقراته المتنوعة الذي استهدف الصغار وتضمن ورش إبداعيه وعدد من الأركان والمسابقات.
وفي الختام تم توزيع الهدايا على الجميع وقد قدمت رئيسة القسم النسائي رفعه الكبرى، شكرها لكل من أسهم في إنجاح هذا الملتقى الرمضاني من داعمين ومدربين ومشرفين ومتطوعين.
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