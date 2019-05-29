الان تتابع خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس جمهورية إندونيسيا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، – حفظه الله – اتصالًا هاتفيًا اليوم من الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا.
وفي بداية الاتصال هنأ خادم الحرمين الشريفين فخامته بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، متمنيا لفخامته وللشعب الإندونيسي الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
وأعرب فخامته عن شكره لخادم الحرمين الشريفين على التهنئة وصادق مشاعره الأخوية.
كما أبدى فخامته تمنياته بالتوفيق والنجاح لأعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي بمكة المكرمة برئاسة خادم الحرمين الشريفين.
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