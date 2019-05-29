نتائج قياس Qiyas Results رابط استعلام نتائج التحصيل الدراسي المباشر 1440

نوفر رابط استعلام نتائج قياس بالسجل المدني وكلمة المرور Qiyas Results عبر موقع قياس الخدمات الإلكترونية الرسمي التابع لـ المركز الوطني للقياس، حيث من المقرر أن يتم إطلاق نتائج قياس التحصيل الدراسي خلال الأسبوع الجاري، وتحديداً يوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2019م بمشيئة الله تعالى.

وقد أكد متحدث مركز قياس الوطني ومدير الاتصالات والعلاقات بالمركز “إبراهيم الرشيد” على موعد إعلان نتائج القدرات العامة 1440 الورقي باللغة العربية الفترة الثانية اليوم الاثنين بتاريخ 18 مارس 2019 الموافق لتاريخ 11 رجب 1440هـ.، حيث من المقرر أن تمر عملية تصحيح إجابات الطلاب والطالبات بعدد من المراحل اعتباراً من إنشاء دورة الاختبار مروراً بمرحلة تصحيح بيانات الطلاب والطالبات المُختبرين وتحليل الاختبارات وموازنتها واحتساب درجات قياس، حتى الوصول إلى مرحلة إعلان نتائج قياس وإرسال نسخة من النتائج للجهات التعليمية المستفيدة من اختبارات قياس، ويتم الاستعلام عن قياس النتائج 1440 (القدرات العامة 1440) بواسطة اتباع رابط قياس تسجيل دخول بالسجل المدني أو رقم الهوية الوطنية لملف المستفيد الخاص.

نتائج قياس Qiyas Results

أعلن المركز الوطني للقياس التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة العربية السعودية عن أنه يتم تصحيح إجابات الطلاب/الطالبات المستفيدين والمستفيدات من اختبارات قياس التعليمية المختلفة وغيرها من الاختبارات الأخرى التي يقدمها مركز قياس، عن طريق مصححاً آلياً يقوم بتصحيح 7000 ورقة إجابة في الساعة الواحدة دون تدخل العنصر البشري في عملية التصحيح، وذلك باستخدام التقنيات المتطورة والمتقدمة ذات الدقة العالية، وهذا بدوره يعطي مصداقية كبيرة لعملية تصحيح الإجابات وإخراج نتائج المُختبرين Qiyas Results عبر موقع قياس الخدمات الإلكترونية.

أما فيما يتعلق بنتائج القدرات التي من المقرر أن يتم إطلاقها اليوم الاثنين وفقاً لما تم نشره من قبل حساب قياس الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فيجب العلم بأن هناك بعض الجهات التعليمية (الجامعات أو الكليات) تشترط تأدية اختبار القدرات العامة حتى يُمكن الالتحاق بها، ولا يتم التفرقة هنا ما بين إذا كان الطالب الحاصل على شهادة الثانوية العامة يتبع القسم العلمي أو القسم النظري، حيث يشمل خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والنظري.

ويتم التعرف على نتائج قياس Qiyas Results عبر موقع قياس تسجيل دخول إلى الملف الشخصي للمستفيد برقم السجل وكلمة المرور، وهنا نود التوضيح بأنه لا ليس هناك نجاحاً أو رسوباً في اختبار القدرات العامة، وإنما يتم حصول الطالب المُختبر على درجة يكون أقصاها مائة درجة، ويتضح وزن الدرجة الحاصل عليها الطالب عند التقديم للجهة التعليمية التي يرغب بها، ولا يتم مقارنة درجة القدرات العامة بالنسبة الحاصل عليها الطالب أو الطالبة في شهادة الثانوية العامة أو بأي اختبار أخر، فلكلٍ من هذه الاختبارات أهدافه المُحددة.

رابط موقع قياس تسجيل دخول المباشر بالسجل المدني

يُمكنكم التعرف على نتائج اختبارات قياس Qiyas Results من خلال دخول موقع قياس تسجيل دخول أو اتباع رابط قياس الخدمات الإلكترونية المباشر التالي (رابط قياس المباشر الرسمي).

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ويترقب العديد من الطلاب والطالبات الذين قاموا بتأدية اختبار قياس القدرات العامة 1440 لإعلان مركز قياس الوطني عن إتاحة نتائج قياس القدرات 1440 عبر موقع قياس الإلكتروني، وسوف يتم تزويد الجامعات والكليات التي تشترط حصول المتقدم إليها على هذا الاختبار بالنتائج بشكل إلكتروني، ويتم إرسال نتيجة قياس قدرات الأعلى التي تم حصول المُختبر عليها في حال قام بأداء الاختبار أكثر من مرة.

تحديث: تم الإعلان الآن عن إطلاق نتائج قياس القدرات العامة 1440 من قبل المركز الوطني للقياس، وفي حال وجود أي استفسار يرجى ترك تعليقاً ليتم الرد على ملاحظاتكم واستفساراتكم بشأن درجات قياس Qiyas Results من خلال موقعنا موقع نجوم مصرية، ويجب العلم بأنه يتم إرسال نتائج القدرات إلكترونياً إلى الجامعات أو الكليات التي تشترط عند التقديم إليها ضرورة الحصول على هذا الاختبار من جانب مركز قياس الوطني، وفي حال كان قد أدى الطالب الاختبار أكثر من مرة، فيتم إرسال أعلى درجة قد حصل عليها.

مدة صلاحية اختبار القدرات العامة تمتد لخمس سنوات، حيث يعطي المركز الوطني للقياس صلاحية لنتائج القدرات تصل إلى 5 سنوات، ويتم الرجوع إلى الجهة التعليمية المستفيدة من نتيجة قياس قدرات للتعرف على المدة الزمنية المعتمدة لديهم.

نتائج قياس التحصيل الدراسي 1440

أعلن المركز الوطني للقياس بالمملكة العربية السعودية رسمياً اليوم الأحد 28 أبريل 2019م الموافق لتاريخ 23 شعبان 1440هـ من خلال حساب قياس تويتر عن تدشين وإطلاق نتائج قياس التحصيل الدراسي للتخصصات النظرية والعملية ورقي (الفترة الأولى) للذكور والإناث عبر موقع قياس الخدمات الإلكترونية في الموعد التالي:

يوم الأربعاء بتاريخ 26 شعبان 1440هـ الموافق لتاريخ 1 مايو 2019م.

وبعد الانتهاء من اختبار التحصيل الدراسي 1440 في كافة المدن السعودية بمقرات مركز قياس المنتشرة بالمملكة، يتم تصحيح إجابات المختبرين وتحليلها وتدقيق معلومات من قاموا بأداء الاختبار وتصحيحها مركزياً بمقر مركز قياس بالرياض إذا دعت الحاجة لذلك، وبعد الانتهاء من عملية تصحيح الإجابات والتدقيق، يتم إرسال نتائج قياس إلى الجامعات والكليات التي تشترط الحصول على نتائج قياس التحصيلي إلكترونياً، ويتم الإطلاع على قياس النتائج من خلال اتباع رابط استعلام نتائج قياس الخدمات الإلكترونية الرسمي Qiyas Results من خلال الحساب الشخصي للمستفيد.

تحديث هام: تم الإعلان عن إطلاق نتائج قياس التحصيل الدراسي 1440 رسمياً اليوم الأربعاء بتاريخ 24 رمضان 1440 الموافق لتاريخ 29 مايو 2019م من خلال الحساب الرسمي لمركز قياس على موقع التواصل الاجتماعي “قياس تويتر”.

ويتم الاستعلام عن نتائج اختبارات قياس 1440 بالدخول إلى صفحة قياس الخدمات الإلكترونية من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق بالمقال عبر موقع نجوم مصرية ثم إدخال رقم السجل، مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق والنجاح.

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