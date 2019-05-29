قياس qiyas تسجيل الدخول للاستعلام عن النتائج برقم الهوية الوطنية 1440

رابط قياس qiyas تسجيل الدخول برقم السجل المدني وكلمة المرور فقط أو قياس النتائج برقم الهوية الوطنية للاستعلام عن نتائج قياس التحصيل الدراسي للتخصصات العلمية والنظرية 1440هـ، كما يوفر موقع قياس الإلكتروني إمكانية التسجيل في الاختبارات الورقية (المهنية، التعليمية، اللغوية) وفقاً للمواعيد المحددة رسمياً من قبل المركز الوطني للقياس، كما يتيح Qiyas إمكانية التسجيل في قياس محوسب طوال العام، ويمكنكم التعرف على طريقة سداد قياس المقابل المالي.

ومن خلال موقع نجوم مصرية نوفر رابط الاستعلام عن نتائج قياس برقم الهوية الوطنية فقط، أو تسجيل دخول قياس بالسجل المدني وكلمة المرور لمن لديهم حساب مُسبق في موقع قياس الخدمات الإلكترونية، وذلك للإطلاع على نتائج كفايات المعلمين والمعلمات 1440هـ، بالإضافة إلى رقم قياس الموحد للتواصل مع الدعم الفني، كما نوفر الجدول الزمني لتحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية وحركة النقل بعد أن تم إطلاقه اليوم من جانب وزارة التعليم السعودية.

قياس qiyas تسجيل الدخول برقم السجل المدني

المركز الوطني للقياس هو أحد مراكز هيئة تقويم التعليم بالمملكة العربية السعودية، وعند إعداد الاختبارات التي يقدمها المركز للمستفيدين أو المستفيدات فإنه يعتمد على قواعد علمية وعملية قد تسبق أو تصاحب أو تعقب كل سؤال من أسئلة قياس، وذلك حتى يُصبح جزءاً من اختبار قياس، وتمر عملية إعداد الاختبارات بمراحل أساسية وهي (التهيئة، الكتابة، التحكيم، الإدراج، المراجعة، التحليل، التكوين، الإخراج، معادلة النماذج)، ويمر الاختبار بعدد من المراحل لإعداده بدايةً من إعداد أسئلة قياس، مروراً بتصحيح بيانات الطلاب أو المستفيدين من الاختبارات، حتى مرحلة الوصول إلى إخراج النتائج وطباعتها، ثم إرسال نتائج قياس وإعلانها عبر الموقع الإلكتروني، ليتم الحصول عليها من خلال رابط قياس qiyas تسجيل الدخول بالسجل المدني.

ويجب على كل متقدم أن يكون لديه حساب مُسبق على موقع مركز قياس الإلكتروني، حتى يتمكن المستفيد من الدخول إلى الحساب الشخصي الخاص به في موقع المركز الوطني للقياس (قياس الخدمات الإلكترونية)، وفي حال عدم وجود حساب شخصي، فيتم الضغط على أيقونة “سجل الآن”، ليتم تحويلك لصفحة أخرى تتضمن الخطوات التالية (المعلومات الأساسية، المعلومات الشخصية، معلومات الدراسة، اكتمال العملية) والتي تختلف باختلاف نوع المتقدم سواء كان سعودي أو مقيم أو زائر في جواز مستقل أو كان من أصحاب معاملات التجنيس (بدون) أو كان خارج السعودية، ويتم دخول موقع قياس باتباع رابط قياس qiyas تسجيل الدخول الرسمي المُرفق.

وفي حال كان نوع المتقدم (سعودي أو مقيم أو زائر في جواز مستقل) وهنا يكون المتقدم من أصحاب الجنسية أو مقيم في السعودية ولديه إقامة خاصة أو زائر إلى السعودية بجواز مستقل ولم يتمكن من من استخراج إقامة نظامية، يتم التسجيل في قياس برقم السجل المدني أو رقم الإقامة ثم تاريخ الميلاد بالميلادي، ثم إدخال تاريخ الميلادي بالهجري، ثم الضغط على أيقونة “متابعة”.

رابط قياس تسجيل دخول المباشر

نوفر رابط قياس qiyas تسجيل الدخول برقم السجل المدني ثم الصور التوضيحية لطريقة التسجيل في قياس من خلال التالي:

رابط قياس الخدمات الإلكترونية الرسمي.

نتائج قياس برقم الهوية الوطنية فقط

في حال كان المتقدم من أصحاب معاملات التجنس وهم الذين لا يملكون جنسية ولديهم معاملة أو بطاقة التنقل، فيتطلب التسجيل منهم إرفاق نموذج البيانات الشخصية بعد تعبئته بشكل كامل، وإرفاق تذكرة مراجعة الأحوال في حال توفرها، ثم إرفاق صورة شخصية حديثة للمتقدمين فقط، وفي حال كان المتقدم خارج السعودية فيتطلب التسجيل في قياس أن يتم إرفاق وثيقة رسمية صالحة تتضمن صورة شخصية، ويجب توفير هذا المستند عند دخول الاختبار.

وأعلن المركز الوطني للقياس عن إتاحة نتائج قياس القدرة المعرفية بتاريخ 17 ربيع الثاني 1440هـ الموافق لتاريخ 24 ديسمبر 2018م، كما أعلن مركز قياس أيضاً عن موعد إتاحة نتائج قياس كفايات المعلمين والمعلمات 1440 بشكل رسمي من خلال الحساب الرسمي للمركز على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث سيتم إطلاق نتائج كفايات المعلمين والمعلمات يوم الخميس 27 ربيع الآخر 1440هـ الموافق لتاريخ 3 يناير 2019م، وللتعرف على طريقة التسجيل في اختبارات قياس يمكنكم الرجوع للفيديو المرفق بالمقال عبر موقع نجوم مصرية، ومن خلال رابط قياس qiyas تسجيل الدخول الرسمي المُرفق يمكنكم الاستعلام عن نتائج القياس 1440هـ.

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تحديث 3 يناير 2019م: تم الإعلان الآن من قبل المركز الوطني للقياس عن تدشين وإطلاق نتائج كفايات المعلمين والمعلمات من خلال الحساب الرسمي لمركز قياس على موقع التواصل الاجتماعي “قياس تويتر”، حيث يتم الاستعلام عن نتائج قياس كفايات المعلمين والمعلمات من خلال الدخول إلى الملف الشخصي على موقع قياس تسجيل الدخول برقم السجل المدني وكلمة المرور، ثم الدخول إلى الاختبارات المُسجلة واختيار “النتائج”، ثم اختيار “نتائج كفايات المعلمين” والضغط على أيقونة بحث لتظهر نتيجة قياس الخاصة بك، ويتم دخول موقع قياس الخدمات الإلكترونية من خلال اتباع رابط قياس qiyas تسجيل الدخول المباشر المرفق عبر موقع نجوم مصرية.

اختبارات مركز قياس 1440

يتم التعديل في اختبارات قياس المحوسبة دون أن يتطلب التعديل دفع مقابل مادي، ويمكن أن يتم قبل دخول اختبار قياس بمدة 72 ساعة، ويتيح موقع قياس الخدمات الإلكترونية إمكانية التأكد من التفاصيل الخاصة بتسجيل المستفيد عن طريق الدخول إلى الملف الشخصي على موقع مركز قياس الإلكتروني ومن ثم اختيار الاختبارات المُسجلة والضغط على أيقونة “عرض”.

تحديث 10 مارس 2019: بعد انتهاء فترة الاختبار يتم تصحيح الإجابات بواسطة المصحح الآلي ويتم تدقيق ومراجعة الإجابات ومراجعة بيانات المختبرين بمقر المركز الوطني للقياس بالعاصمة الرياض، ويتم إتاحة نتائج اختبارات قياس الورقية بعد مرور ما يقرب من ثلاثة أسابيع من انتهاء الاختبار، وبعد مرور هذه المدة اعتباراً من تاريخ 23 فبراير 2019 يتم إتاحة نتائج قياس القدرات الورقية عبر موقع قياس qiyas نتائج، وذلك باتباع رابط قياس qiyas تسجيل الدخول بالهوية الرسمي المرفق برقم السجل المدني وكلمة المرور.

تحديث 11 مارس 2019: تم الإعلان من قبل المشروع الوطني للتعرف على الموهوبين بالمملكة العربية السعودية من خلال الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “موهبة تويتر” عن إطلاق نتائج مقياس موهبة 2019، حيث يمكنكم الآن الإطلاع على نتائج موهبة عبر بوابة موهبة تسجيل دخول الإلكترونية بموقع مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع.

نتائج قياس القدرات 1440 بالسجل المدني

تم الإعلان رسمياً من جانب المركز الوطني للقياس بالمملكة العربية السعودية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ومن خلال الحساب الرسمي لقياس، عن إطلاق نتائج قياس قدرات الورقي الفترة الثانية اليوم الاثنين بتاريخ 18 مارس 2019م الموافق لتاريخ 11 رجب 1440هـ بمشيئة الله تعالى، ويتم استعلام نتائج قياس قدرات 1440 الورقي الفترة الثانية باتباع رابط قياس تسجيل دخول المباشر المرفق، وتمر عملية التصحيح في اختبارات قياس 1440هـ بعدد من المراحل حتي يتم الوصول لمرحلة إعلان نتائج قياس 1440هـ ومن ثم تزويد الجهات التعليمية المستفيدة من النتائج بها، وباتباع رابط قياس qiyas تسجيل الدخول بإمكانكم دخول موقع مركز قياس الإلكتروني.

تحديث 18 مارس 2019: وسط ترقب كبير من جانب الطلاب والطالبات المختبرين ضمن اختبارات القدرات العامة 1440 بالمملكة العربية السعودية، فقد أعلن الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “قياس تويتر” عن إطلاق ونشر نتائج القدرات 1440 عبر موقع قياس Qiyas Results الرسمي، وفي حال وجود ملاحظة أو استفسار، يرجى ترك تعليقاً بالأسفل، وسيتم مساعدتكم من قبل موقعنا موقع نجوم مصرية.

يُعطي المركز الوطني للقياس بالمملكة العربية السعودية صلاحية لنتائج القدرات تصل إلى مدة الـ 5 سنوات، ويتم الرجوع إلى الجهة التعليمية المستفيدة من نتيجة قياس قدرات للتعرف على المدة الزمنية المعتمدة لديهم، وفي حال الرغبة في التقديم لجهات تعليمية تشترط الحصول على هذا الاختبار، فيتم تزويد هذه الجهات بالنتائج من خلال مركز القياس الوطني بشكل إلكتروني، ويتم إرسال الدرجة الأعلى التي حصل عيها الطالب في حال كان قد أدى هذا الاختبار أكثر من مرة، ويتم الاستعلام عن نتائج قياس قدرات بواسطة اتباع رابط قياس qiyas تسجيل الدخول المباشر المرفق.

موعد إطلاق نتائج قياس التحصيل الدراسي 1440

تم الإعلان رسمياً اليوم الأحد بتاريخ 28 أبريل 2019م الموافق لتاريخ 23 شعبان 1440هـ من جانب المركز الوطني للقياس ومن خلال حساب قياس تويتر عن موعد الإعلان وتدشين نتائج قياس التحصيل الدراسي للتخصصات النظرية والعملية عبر موقع قياس الخدمات الإلكترونية الرسمي، حيث جاء موعد إعلان نتائج التحصيل الدراسي 1440 في الموعد التالي:

يوم الأربعاء بتاريخ 26 شعبان 1440هـ الموافق لتاريخ 1 مايو 2019م.

بعد أداء اختبار قياس التحصيل الدراسي للتخصصات العلمية والنظرية في كافة المدن السعودية بمقرات المركز الوطني للقياس، يتم تصحيح الإجابات وتحليلها وتدقيق معلومات المُختبرين وتصحيحها مركزياً بمقر مركز قياس بالعاصمة الرياض إذا دعت الحاجة لذلك، وبعد الانتهاء من عملية التصحيح والتدقيق، يتم إرسال نتائج قياس إلى الجامعات والكليات التي تشترط الحصول على نتائج التحصيلي بشكل إلكتروني، ويتم الإطلاع على قياس النتائج من خلال قياس qiyas تسجيل الدخول من الحساب الشخصي للمستفيد.

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