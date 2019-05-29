شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس فلسطين يصل إلى جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

وصل رئيس دولة فلسطين الرئيس محمود عباس، جدة اليوم، للمشاركة في القمة العربية الاستثنائية، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقدان بمكة المكرمة.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، ومدير عام الادارة العامة للدول الاوربية بوزارة الخارجية رئيس بعثة الشرف المرافق الدكتور معن بن سليمان الحافظ، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، وسفير دولة فلسطين لدى المملكة باسم عبدالله الآغا، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر.