شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الصومال يصل إلى جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

وصل رئيس جمهورية الصومال الرئيس محمد عبدالله فرماجو إلى جدة اليوم (الأربعاء)، للمشاركة في القمة العربية الاستثنائية، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقدان بمكة المكرمة.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ورئيس بعثة الشرف المرافق سعود بن مشبب آل مساعد، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر.