شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يهنئ ويدودو بإعادة انتخابه رئيساً لإندونيسيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة) تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالا هاتفياً اليوم (الأربعاء) من رئيس جمهورية إندونيسيا جوكو ويدودو. تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالا هاتفياً اليوم (الأربعاء) من رئيس جمهورية إندونيسيا جوكو ويدودو. وفي بداية الاتصال هنأ خادم الحرمين الشريفين الرئيس الإندونيسي بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، متمنيا له وللشعب الإندونيسي الشقيق المزيد من التقدم والازدهار. وقد أعرب ويدودو عن شكره لخادم الحرمين الشريفين على التهنئة وصادق مشاعره الأخوية. كما أبدى تمنياته بالتوفيق والنجاح لأعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي بمكة المكرمة برئاسة خادم الحرمين الشريفين.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الملك سلمان يهنئ ويدودو بإعادة انتخابه رئيساً لإندونيسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.