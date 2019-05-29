السعودية | هذه مطالب دول الخليج من إيران

شكرا لقرائتكم هذه مطالب دول الخليج من إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لا تطلب دول الخليج من إيران الكثير، حيث يختصر المطلوب من النظام في طهران بكلمتين هما "حسن الجوار".. لكن هذا الطلب على بساطته بات يشمل على العديد والعديد من النقاط، بسبب سياسات إيران منذ 40 عاما في المنطقة.

ويمكن اختصار المطالب الخليجية من إيران بالتالي:

-الالتزام بحسن الجوار واحترام سيادة الدول.

-التوقف عن التدخل في شؤون دول الخليج.

-عدم استخدام القوة العسكرية أو التهديد بها.

-التوقف عن دعم ميليشيات الحوثي في اليمن.

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-احترام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة باليمن.

-التوقف عن تزويد الحوثيين بتقنية الصواريخ.

-سحب قوات إيران والميليشيات الموالية من سوريا.

-الكف عن زعزعة استقرار لبنان عبر حزب الله.

-التوقف عن مساعي تطوير سلاح نووي.

-حل أزمة الجزر الإماراتية بالتفاوض أو التحكيم.

والتهديدات الإيرانية في المنطقة العربية أبرز الملفات على طاولة القمم التي دعا لها العاهل السعودي، والتي ستنعقد في مكة غداً الخميس والجمعة. ومن المرتقب مناقشة التهديدات الإيرانية وسبل التصدي لها عقب الاستهداف الذي تعرضت له ناقلات نفط في المياه الإقليمية الإماراتية قرب الفجيرة، ومن ثم استهداف محطات ضخ نفط في السعودية، وهي الهجمات التي اتُهم وكلاء إيران بتنفيذها بإيعاز من الحرس الثوري.