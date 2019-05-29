نتائج قياس | الآن الاستعلام عن نتائج التحصيلي لطلاب الثانوية العامة 1440 هجرية

أعلن صباح اليوم في المملكة العربية السعودية المركز الوطني للقياس والتقويم (قياس) نتيجة الاختبارات التحصيلية لجميع الطلاب الملتحقين بالثانوية العامة لهذا العام 1440 هجرية 2019 ميلادية، حيث تهدف تلك الاختبارات إلى التعرف على مدى قدرة طلاب الثانوية العامة على تحصيل المناهج الدراسية خلال السنوات الثلاث.

وتنقسم اختبارات قياس إلى قسمين هما الاختبارات الخاصة بالمواد العملية وتشمل مواد (الأحياء، الكيمياء، الفيزياء، الرياضيات)، كذلك اختبار لمدى تحصيل الطالب في المواد النظرية بالثانوية العامة والتي تشمل المواد (الحديث والثقافة الإسلامية، التوحيد، الفقه، النحو والصرف، البلاغة والنقد، الأدب، التاريخ، الجغرافيا).

الاستعلام عن نتائج قياس التحصيلي 1440

يتم الاستعلام من خلال رابط الموقع الرسمي للإعلان عن نتائج قياس اضغط هنا، وبعد الدخول يتم اتباع الخطوات اللازمة ومن ثم سوف تظهر لك نتيجة الاختبار التحصيلي الخاصة بك.