استعلام قياس نتائج التحصيلي موقع المركز الوطني للقياس برقم الهوية تسجيل معرفة نتائج اختبار التحصيل...

أعلن قياس نتائج التحصيلي 1440 من موقع المركز الوطني للقياس بوابة النتائج الإلكترونية، بعد تسجيل دخول قياس نتائج اختبار التحصيل برقم الهوية فقط أو برقم السجل المدني وكلمة المرور لاستعلام نتائج اختبار قياس تحصيلي ١٤٤٠، حيث حدد موقع قياس للنتائج اليوم 29 مايو 2019 الموافق 24 رمضان 1440 لإعلان نتيجة اختبار التحصيل الدراسي الفترة الثانية للاختبارات الورقية، والتي خاضها طلاب الثانوية العامة بداية شهر رمضان، عقب إعلان نتيجة الدور الأول من اختبارات الثانوية 1440 .

استعلام نتائج قياس التحصيلي من موقع المركز الوطني للقياس، لنتائج اختبار التحصيل الدراسي القترة الثانية، سجل دخولك الآن على بوابة قياس للنتائج ومن ثم توجه الى الاختبارات التي شاركت فيها من ملفك الشخصي على موقع قياس، واستعلام عن درجة اختبار تحصيلي 1440 لطلاب الثانوية العامة.

المركز الوطني للقياس اعلن اليوم نتائج اختبار التحصيلي 1440 الفترة الثانية، ويمكن لطلاب الثانوية العامة والمستفيدين، الدخول على رابط قياس النتائج برقم الهوية فقط أو رقم السجل فقط مع كلمة المرور، التي حصل عليها خلال فتح الملف الشخصي للاختبارات والتسجيل في اختبارات قياس المتنوعة والتي منها القدرات العامة، حيث انتهت جمع عمليات الفحص والمراجعة والتدقيق على نتائج الطلاب لتكون النتائج جاهزة اليوم للتعرف عليها تمهيداً لفترة القبول الجامعي خلال الأسابيع المقبلة.

استعلام نتائج قياس التحصيلي 1440

المركز الوطني للقياس أشار لقيمة بتسليم النتائج للجامعات والجهات الحكومية بشكل إلكتروني مؤمن، وبالتالي في حالة تقديم الطالب على احد الجامعات، أو لأحد الوظائف الحكومية مدينة كانت أو عسكرية، سيكون لدى الجهة البيانات الهامة المطلوبة والتي منها درجات الطالب في اختبار التحصيل الدراسي واختبار القدرات العامة و الثانوية العامة، حيث تعد نتائج قياس التحصيلي 1440 الفترة الثانية من العوامل المؤثرة في القبول.

Advertisements

يستطيع طلاب الثانوية العامة علمي ونظري بين وبنات، الدخول على حسابهم على بوابة قياس الإلكترونية للنتائج، والتوجه إلى ملفاتهم الشخصية، واستعراض نتيجة اختبار قياس التحصيلي 1440 بالسجل أو الهوية، ويوجد دعم فني لمن يواجه مشاكل بالدخول إما لاستعادة كلمة المرور، أو الاتصال على رقم قياس الموحد والاستفسار.

موقع المركز الوطني للقياس تسجيل الدخول

رابط تسجيل الدخول على بوابة قياس النتائج الإلكترونية، من خدمات موقع المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي، والتي يمكن منها التعرف على بعض التفاصيل حول أهمية نتائج اختبار التحصيل الدراسي لطلاب الثانوية العامة، وما يعني اختبار التحصيل، توجه إلى رابط موقع قياس للنتائج اختبار التحصيلي 1440 برقم السجل المدني وكلمة المرو الخاصة بك الآن.