محمد بن مسعود - الدمام - شهود سمعوا دويّ انفجارات قوية ومتتالية شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، اليوم (الأربعاء)، عدة غارات على مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية شمالي العاصمة صنعاء. وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن القصف استهدف مخازن أسلحة تابعة للميليشيا الانقلابية، في قاعدة الديلمي شمالي العاصمة. ونقل الموقع عن شهود عيان أنهم سمعوا دويّ انفجارات قوية ومتتالية، من القاعدة، مع تصاعد كثيف لألسنة اللهب. مقاتلات التحالف تقصف مخازن أسلحة للحوثيين شمال صنعاء صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-29 شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، اليوم (الأربعاء)، عدة غارات على مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية شمالي العاصمة صنعاء. وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن القصف استهدف مخازن أسلحة تابعة للميليشيا الانقلابية، في قاعدة الديلمي شمالي العاصمة. ونقل الموقع عن شهود عيان أنهم سمعوا دويّ انفجارات قوية ومتتالية، من القاعدة، مع تصاعد كثيف لألسنة اللهب. 29 مايو 2019 - 24 رمضان 1440 Advertisements 08:41 PM اخر تعديل 29 مايو 2019 - 24 رمضان 1440 08:46 PM شهود سمعوا دويّ انفجارات قوية ومتتالية شهود سمعوا دويّ انفجارات قوية ومتتالية شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، اليوم (الأربعاء)، عدة غارات على مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية شمالي العاصمة صنعاء. وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن القصف استهدف مخازن أسلحة تابعة للميليشيا الانقلابية، في قاعدة الديلمي شمالي العاصمة. ونقل الموقع عن شهود عيان أنهم سمعوا دويّ انفجارات قوية ومتتالية، من القاعدة، مع تصاعد كثيف لألسنة اللهب. ، مقاتلات التحالف تقصف مخازن أسلحة للحوثيين شمال صنعاء ،

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