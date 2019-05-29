، "أمير تبوك" يوجّه بتكليف موظفين لإنجاز معاملات المواطنين خلال العيد ،

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يواصل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وأصدر تعليماته لوكلاء الإمارة والمحافظين ورؤساء المراكز في المنطقة بالعمل على تكليف الموظفين في الأقسام التي تخدم المواطنين والمقيمين وإنهاء معاملاتهم، سواء في إمارة المنطقة أو في مقرات المحافظات والمراكز.
كما وجه مديري عموم الإدارات الحكومية الخدمية بالمنطقة بتكثيف جهودها خلال إجازة العيد، والتأكد من توفير كافة الخدمات في الأماكن التي يرتادها الزائرون للمنطقة والمواطنون والمقيمون، خاصة الشواطئ والحدائق والمنتزهات، وتوافر فرق النظافة العامة وصحة البيئة، وأيضًا التواجد الأمني على مدار الساعة.
"أمير تبوك" يوجّه بتكليف موظفين لإنجاز معاملات المواطنين خلال العيدصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-29
يواصل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وأصدر تعليماته لوكلاء الإمارة والمحافظين ورؤساء المراكز في المنطقة بالعمل على تكليف الموظفين في الأقسام التي تخدم المواطنين والمقيمين وإنهاء معاملاتهم، سواء في إمارة المنطقة أو في مقرات المحافظات والمراكز.
كما وجه مديري عموم الإدارات الحكومية الخدمية بالمنطقة بتكثيف جهودها خلال إجازة العيد، والتأكد من توفير كافة الخدمات في الأماكن التي يرتادها الزائرون للمنطقة والمواطنون والمقيمون، خاصة الشواطئ والحدائق والمنتزهات، وتوافر فرق النظافة العامة وصحة البيئة، وأيضًا التواجد الأمني على مدار الساعة.
29 مايو 2019 - 24 رمضان 1440
08:17 PM
وجّه بتكثيف الجهود والتأكُّد من توفير الخدمات في الأماكن التي يرتادها الزائرون
يواصل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وأصدر تعليماته لوكلاء الإمارة والمحافظين ورؤساء المراكز في المنطقة بالعمل على تكليف الموظفين في الأقسام التي تخدم المواطنين والمقيمين وإنهاء معاملاتهم، سواء في إمارة المنطقة أو في مقرات المحافظات والمراكز.
كما وجه مديري عموم الإدارات الحكومية الخدمية بالمنطقة بتكثيف جهودها خلال إجازة العيد، والتأكد من توفير كافة الخدمات في الأماكن التي يرتادها الزائرون للمنطقة والمواطنون والمقيمون، خاصة الشواطئ والحدائق والمنتزهات، وتوافر فرق النظافة العامة وصحة البيئة، وأيضًا التواجد الأمني على مدار الساعة.
، "أمير تبوك" يوجّه بتكليف موظفين لإنجاز معاملات المواطنين خلال العيد ،
المصدر : الخليج 365
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