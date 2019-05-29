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وصل رئيس جمهورية المالديف الرئيس إبراهيم محمد صالح، إلى جدة، اليوم؛ للمشاركة في القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد بمكة المكرمة.
وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي: الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور صالح العثيمين، وأمين محافظة جدة صالح التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، ورئيس بعثة الشرف المرافقة خالد بن عبدالله السلمان، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر.
وصول رئيس جمهورية المالديف إلى جدةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-29
وصل رئيس جمهورية المالديف الرئيس إبراهيم محمد صالح، إلى جدة، اليوم؛ للمشاركة في القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد بمكة المكرمة.
وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي: الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور صالح العثيمين، وأمين محافظة جدة صالح التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، ورئيس بعثة الشرف المرافقة خالد بن عبدالله السلمان، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر.
29 مايو 2019 - 24 رمضان 1440
08:15 PM
كان في استقباله بالمطار نائب أمير مكة المكرمة
وصل رئيس جمهورية المالديف الرئيس إبراهيم محمد صالح، إلى جدة، اليوم؛ للمشاركة في القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد بمكة المكرمة.
وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي: الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور صالح العثيمين، وأمين محافظة جدة صالح التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، ورئيس بعثة الشرف المرافقة خالد بن عبدالله السلمان، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر.
، وصول رئيس جمهورية المالديف إلى جدة ،
المصدر : الخليج 365
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