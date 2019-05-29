، واشنطن: التهديدات الإيرانية في المنطقة ما زالت قائمة ،

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قال وزير الدفاع الأميركي بالوكالة، باتريك شانهان، الثلاثاء: إن الوجود العسكري في منطقة الخليج العربي جاء ردعًا لهجوم وشيك على المواطنين الأميركيين في العراق، لافتًا في ذات الوقت إلى أن التهديدات الإيرانية ضد القوات الأميركية في المنطقة "لا تزال قائمة".
وأضاف: "وجودنا العسكري في منطقة الخليج ردع هجومًا كان وشيكًا على مواطنينا في العراق، لكن التهديد لا يزال قائمًا".
وأشار وزير الدفاع الأميركي بالوكالة إلى أن بلاده لم تلحظ تغييرًا في السلوك الإيراني، وأن النظام الإيراني لا يزال يمثل تهديدًا كبيرًا.
ووفق "سكاي نيوز": أكد شانهان أن الولايات المتحدة "قادرة على حماية السفن في مضيق هرمز"، واستدرك قائلًا: "لا أعتقد أن أحدًا يريد حربًا مع إيران".
وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران منذ مطلع مايو الجاري، بعدما سارعت الولايات المتحدة إلى إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" ومجموعة قاذفات استراتيجية من طراز "بي 52"، إلى جانب عزمها إرسال 1500 جندي إلى المنطقة؛ ردًّا على تهديدات إيرانية.
كما قامت الإدارة الأميركية بسحب الدبلوماسيين غير الأساسيين من العراق وأرسلت مئات القوات الإضافية إلى المنطقة.
واشنطن: التهديدات الإيرانية في المنطقة ما زالت قائمةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-29
قال وزير الدفاع الأميركي بالوكالة، باتريك شانهان، الثلاثاء: إن الوجود العسكري في منطقة الخليج العربي جاء ردعًا لهجوم وشيك على المواطنين الأميركيين في العراق، لافتًا في ذات الوقت إلى أن التهديدات الإيرانية ضد القوات الأميركية في المنطقة "لا تزال قائمة".
وأضاف: "وجودنا العسكري في منطقة الخليج ردع هجومًا كان وشيكًا على مواطنينا في العراق، لكن التهديد لا يزال قائمًا".
وأشار وزير الدفاع الأميركي بالوكالة إلى أن بلاده لم تلحظ تغييرًا في السلوك الإيراني، وأن النظام الإيراني لا يزال يمثل تهديدًا كبيرًا.
ووفق "سكاي نيوز": أكد شانهان أن الولايات المتحدة "قادرة على حماية السفن في مضيق هرمز"، واستدرك قائلًا: "لا أعتقد أن أحدًا يريد حربًا مع إيران".
وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران منذ مطلع مايو الجاري، بعدما سارعت الولايات المتحدة إلى إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" ومجموعة قاذفات استراتيجية من طراز "بي 52"، إلى جانب عزمها إرسال 1500 جندي إلى المنطقة؛ ردًّا على تهديدات إيرانية.
كما قامت الإدارة الأميركية بسحب الدبلوماسيين غير الأساسيين من العراق وأرسلت مئات القوات الإضافية إلى المنطقة.
29 مايو 2019 - 24 رمضان 1440
08:05 PM
شانهان: وجودنا العسكري في الخليج ردع هجومًا كان وشيكًا
قال وزير الدفاع الأميركي بالوكالة، باتريك شانهان، الثلاثاء: إن الوجود العسكري في منطقة الخليج العربي جاء ردعًا لهجوم وشيك على المواطنين الأميركيين في العراق، لافتًا في ذات الوقت إلى أن التهديدات الإيرانية ضد القوات الأميركية في المنطقة "لا تزال قائمة".
وأضاف: "وجودنا العسكري في منطقة الخليج ردع هجومًا كان وشيكًا على مواطنينا في العراق، لكن التهديد لا يزال قائمًا".
وأشار وزير الدفاع الأميركي بالوكالة إلى أن بلاده لم تلحظ تغييرًا في السلوك الإيراني، وأن النظام الإيراني لا يزال يمثل تهديدًا كبيرًا.
ووفق "سكاي نيوز": أكد شانهان أن الولايات المتحدة "قادرة على حماية السفن في مضيق هرمز"، واستدرك قائلًا: "لا أعتقد أن أحدًا يريد حربًا مع إيران".
وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران منذ مطلع مايو الجاري، بعدما سارعت الولايات المتحدة إلى إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" ومجموعة قاذفات استراتيجية من طراز "بي 52"، إلى جانب عزمها إرسال 1500 جندي إلى المنطقة؛ ردًّا على تهديدات إيرانية.
كما قامت الإدارة الأميركية بسحب الدبلوماسيين غير الأساسيين من العراق وأرسلت مئات القوات الإضافية إلى المنطقة.
، واشنطن: التهديدات الإيرانية في المنطقة ما زالت قائمة ،
المصدر : الخليج 365
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