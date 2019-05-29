، الأرصاد تنبّه لهطول أمطار على الطائف وميسان ،

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهًا متقدمًا لفرصة هطول أمطار رعدية، تصحب بتدنٍّ للرؤية الأفقية ونشاط للرياح السطحية، على محافظتي الطائف وميسان، والهدا والشفا وبني سعد، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.
ودعت إدارة الدفاع المدني من جهتها بالمنطقة المواطنين والمقيمين والزوار، إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، مؤكدةً ضرورة اتباع تعليمات وإرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات المناخية، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني: (www.998.gov.sa)، أو عبر بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.
الأرصاد تنبّه لهطول أمطار على الطائف وميسانصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-29
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهًا متقدمًا لفرصة هطول أمطار رعدية، تصحب بتدنٍّ للرؤية الأفقية ونشاط للرياح السطحية، على محافظتي الطائف وميسان، والهدا والشفا وبني سعد، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.
ودعت إدارة الدفاع المدني من جهتها بالمنطقة المواطنين والمقيمين والزوار، إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، مؤكدةً ضرورة اتباع تعليمات وإرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات المناخية، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني: (www.998.gov.sa)، أو عبر بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.
29 مايو 2019 - 24 رمضان 1440
08:03 PM
تصحب بتدنٍّ للرؤية الأفقية ونشاط للرياح السطحية
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهًا متقدمًا لفرصة هطول أمطار رعدية، تصحب بتدنٍّ للرؤية الأفقية ونشاط للرياح السطحية، على محافظتي الطائف وميسان، والهدا والشفا وبني سعد، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.
ودعت إدارة الدفاع المدني من جهتها بالمنطقة المواطنين والمقيمين والزوار، إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، مؤكدةً ضرورة اتباع تعليمات وإرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات المناخية، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني: (www.998.gov.sa)، أو عبر بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.
، الأرصاد تنبّه لهطول أمطار على الطائف وميسان ،
المصدر : الخليج 365
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