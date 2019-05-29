السعودية للكهرباء تتيح لمشتركيها تسديد نصف قيمة الفاتورة وتأجيل الباقي

أكدت الشركة السعوية للكهرباء أنها تتيح لمشتركيها فرصة سداد 50% من قيمة الفاتورة، وتأجيل سداد باقي المبلغ للشهر التالي. وأوضحت الشركة أنها تلتزم بعدم فصل الخدمة الكهربائية عن المشترك، في حال سدد نصف قيمة الفاتورة، على أن يسدد الباقي في الشهر التالي.

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