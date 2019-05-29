«العمل»: إيرادات «زكاتي» تُصرف للفئات المسجلة ببرامج الضمان الاجتماعي

قال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، إن أموال الزكاة المحصلة من بوابة وتطبيق «زكاتي» للأفراد، سيتم صرفها على الفئات المستحقة في الضمان الاجتماعي.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الفئات المستحقة في الضمان هم: الأيتام، والعاجزون عن العمل، ومن بلغ سن الشيخوخة، والأسر غير المعولة، مثل «الأرملة والأيتام، والمطلقة مع أبنائها، وأسر السجناء، والأسر المهجورة، وأسرة المتغيب والمفقود، وأسرة مدمن المخدرات، وأسرة عائل فاقد الأهلية»، والنساء اللاتي لا عائل لهن، مثل الأرملة والمطلقة والمهجورة بمفردهن وزوجة السجين، ومجهولي الأبوين ممن تجاوزوا سن 18 عامًا.

وأكد أن الوزارة تعمل على دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي؛ لتجسيد قيم التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع والفئات المستحقة، وفق شراكة استراتيجية قائمة بين الوزارة والهيئة العامة للزكاة في هذا الجانب.

وقد أكدت الهيئة العامة للزكاة، عبر موقعها الإلكتروني، أن بوابة «زكاتي» الإلكترونية ZAKATY.GOV.SA، وتطبيق «زكاتي» للهواتف الذكية، هما بوابتان حكوميتان توفران خدمة اختيارية لأفراد المجتمع، وتمكنهم من إخراج زكاتهم إلكترونيًا من داخل المملكة أو خارجها.