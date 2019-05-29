«سياحة القصيم» تكثّف الرقابة على المنشآت السياحية في إجازة العيد

قال مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة القصيم، إبراهيم بن علي المشيقح، إنه تم إعداد خطة رقابية تبدأ مع إجازة عيد الفطر المبارك، وتستمر حتى يوم 5/10/1440هـ.
وأشار المشيقح، إلى أن الخطة التي سيطبقها الفرع ستركز على الأنشطة السياحية بشكل عام، التي تنشط في أواخر شهر رمضان وأيام عيد الفطر المبارك، موضحًا أن الهدف هو التأكد من جاهزية الأنشطة السياحية بالقصيم لاستقبال زوّار المنطقة في هذه الفترة.
وبيَّن المشيقح، أن الخطة الرقابية تستهدف زيارة أكثر من 30 منشأة إيواء في مدينة بريدة ومحافظات القصيم؛ للتأكد من نظامية هذه الأنشطة وضبط المنشآت المخالفة، أو التي تعمل دون تراخيص من قبل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أو الجهات الحكومية الأخرى، والتأكد من الالتزام بالأسعار وسلامة واستعداد الفنادق والوحدات السكنية لاستقبال ضيوف القصيم، وتوفر وسائل الأمن والسلامة بها، ونظافة هذه المرافق الإيوائية.
وأكد المشيقح، استمرار استقبال الشكاوى التي تحال للفرع، عبر مركز الاتصال السياحي المجاني 19988، وسيتم التعامل مع الشكاوى ومعالجتها آنيًا بعد التحقق من موضوع الشكوى.
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