مؤسّسة التقاعد توضح مواعيد العمل في إجازة عيد الفطر

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد، اليوم الأربعاء، تكليف مركز الاتصال لديها بالعمل خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك؛ وذلك لاستقبال المكالمات والرد على استفسارات عملاء المؤسسة الواردة خلال فترة الإجازة.

وقالت المؤسسة في بيانٍ لها، إنّ هذا الأمر يأتي في إطار حرص المؤسّسة على تقديم خدمات مميزة لعملائها تطبيقًا لاستراتيجيتها 2022، موضحةً أنّ عمل مركز الاتصال خلال إجازة العيد في شهر رمضان سيبدأ من العاشرة صباحًا حتى الرابعة والنصف عصرًا، ويوم الجمعة من الواحدة ظهرًا حتى السادسة مساءً.

أمَّا في شهر شوال، فأفادت المؤسسة ببدء عمل المركز ثاني أيام العيد من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثالثة والنصف عصرًا عدا يوم الجمعة من الواحدة ظهرًا وحتى السادسة مساءً.

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وبإمكان جميع المتقاعدين والمشتركين المسجلين على موقع المؤسسة الإلكتروني متابعة معاملاتهم عن طريق الإنترنت دون الحاجة إلى مراجعة المؤسسة، كذلك يمكن لمستخدمي الأجهزة الذكية الاستفادة من خدمات التقاعد الإلكترونية من خلال تحميل تطبيق المؤسسة العامة للتقاعد.

في سياق آخر، تواصل جوازات منطقة المدينة المنورة تقديم خدماتها للمستفيدين خلال إجازة العيد.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مدير جوازات المنطقة المكلف العميد بدر بن معيوف المطيري قوله إنّ العمل سيستمر بمختلف الإدارات والشعب التابعة لجوازات المنطقة خلال إجازة عيد الفطر؛ لاستقبال وإنهاء إجراءات الحالات الطارئة والضرورية التي لا يمكن تأجيلها أو تنفيذها عبر خدمات الجوازات الإلكترونية.