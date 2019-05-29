بالصور.. القصيم تستعد لأفراح «عيدنا في حيّنا 40»

يُشعل فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم، الفرح في حوالي 202 موقعًا بمدينة بريدة ومحافظات ومراكز القصيم، بمناسبة عيد الفطر المبارك لهذا لعام 1440.

ويأتي ذلك ضمن احتفالية «عيدنا في حينا 40»، الذي ينظمه مركزا التنمية الاجتماعية بمدينة بريدة ومحافظة عنيزة، التي تنطلق فعالياته مساء آخر يوم من شهر رمضان.

وأوضح مدير عامّ فرع الوزارة بالقصيم، الدكتور فهد المطلق، أن مركزي التنمية الاجتماعية ببريدة ومحافظة عنيزة سينظمان الاحتفال الكبير، الذي تنشط فعالياته في أيام وليالي عيد الفطر المبارك.

وقال المطلق، إن الاحتفال يأتي بدعم وتوجيه من الأمير فيصل بن مشعل، أمير منطقة القصيم، ونائبه، اللذين يحرصان على نشر الأفراح بين أهالي القصيم والمقيمين فيها أيام عيد الفطر المبارك.

وأشار إلى أن أمير القصيم ونائبه يؤكدان دائمًا على أهمية تكامل الجهات الحكومية في المنطقة؛ لنشر الفرح وبما يتماشى مع الدين الإسلامي الحنيف.

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ومن جانبه، قال مدير مركز التنمية الاجتماعية ببريدة سلطان الرجيعي، إن «عيدنا في حينا» هدفه نشر الفرح وزيادة التواصل الاجتماعي بين المجتمع وإبقاء الروابط الاجتماعية والمحافظة على العادات والتقاليد الاجتماعية والسعي لتحقيق توجّه الدولة تماشيًا مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وبيّن الرجيعي، أن احتفال «عيدنا في حينا 40» سيقام في حوالي 202 موقعًا بأحياء مدينة بريدة ومحافظات ومراكز منطقة القصيم، لافتًا إلى أنها تنطلق بعد مغرب آخر يوم من رمضان وتستمر لحوالي 3 أيام.

وكشف المدير التنفيذي لاحتفالات «عيدنا في حينا 40»، عبدالعزيز الغماس، أن الساحة البلدية الواقعة غرب مدينة الملك عبدالله الرياضية ستشهد احتفالية مفتوحه مساء ثالث أيام عيد الفطر المبارك، من الساعة الثامنة وحتى الواحدة ليلًا، وستتضمن ألوانًا شعبية لعدد من الفرق وعشاءً شعبيًّا وأمسيات فرح وسيارات كلاسيكية وتوزيع آلاف الهدايا للحضور.

وأوضح الغماس، أن الفعاليات في هذه الاحتفالية الكبيرة الشاملة تتضمن فعاليات ترفيهية وتوزيع آلاف الهدايا ا للأطفال والكبار والشباب، وأناشيد وطنية وفعاليات احتفالية للصغار ومعايدات تقليدية للكبار والأطفال، ستوزّع عند أبواب مصليات الأعياد، وعروضًا مرئية وعروضًا بأزياء شعبية، ومسابقات وتحديات متنوعة، وألعابًا رياضية ومسابقات مختلفة، ومعايدات لأهالي الحي، ووجبة إفطار وسحوبات على جوائز، ومسرح أطفال وتوزيع هدايا وفرقًا ترفيهية وتوزيع هدايا وفعاليات.